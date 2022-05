El senador y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco, uno de los hombres fuertes de la campaña de Gustavo Petro, le explicó a EL TIEMPO por qué el candidato presidencial dijo que se estaba pensando en un golpe de Estado y en suspender las elecciones del próximo domingo.



Velasco afirmó que lo dicho por el Gobierno Nacional e información que recibieron por otros caminos les hacen creer que "ya no se está pensando en esa locura". El congresista habló también del respaldo de una parte del Partido Liberal, al que él pertenece, a la campaña de Petro.



(En otras noticias: Rodolfo Hernández se acerca a 'Fico', ¿cómo y por qué? Esto dicen analistas)

¿Por qué los temores en la campaña de Gustavo Petro a un golpe de Estado y a una suspensión de las elecciones?



La campaña recibió una serie de informaciones que nos generaron preocupaciones, porque las personas que nos las entregaron nos daban un grado de credibilidad importante. El recibimiento de esa información, con carácter de reserva, coincidió con que el señor expresidente Andrés Pastrana escribió una carta en la que nos acusó, de manera delirante, de que la oposición iba a hacer fraude electoral. La gente no puede olvidarse que el Registrador Nacional llega ahí por un concurso, pero su historia y su trabajo político ha estado ligado es a los partidos de gobierno, no de la oposición.



¿Y cuál fue la reflexión en la campaña con esta información que recibieron?

​

​Vemos la declaración del señor expresidente Pastrana, de personas del Centro Democrático, del señor expresidente Uribe y decimos ‘evidenciemos que algo está pasando’ y es ahí cuando, por un lado Gustavo Petro en una manifestación, y por el otro yo en un trino, alertamos al país y dijimos que esto que estábamos oyendo no nos generaba tranquilidad.

Por instrucciones del @MinInterior @DanielPalam, la Viceministra @MariaPaolaSuar8 da apertura a las elecciones presidenciales en Colombia, para los colombianos que residen en el país de Nueva Zelanda, que ejerzan su derecho al voto, con libertad, seguridad y transparencia. pic.twitter.com/p4LuuZ4gDH — MinInterior Colombia (@MinInterior) May 22, 2022

¿Ustedes corroboraron que esa información que recibieron era cierta?

​

Al mismo tiempo buscamos un espacio para saber qué tan cierto era todo lo que se estaba planteando. Lo que hicimos fue prender una alarma. Hoy tenemos tranquilidad, creemos que es una profunda irresponsabilidad en la semana electoral, ya cuando se iniciaron las votaciones, jugar a que se desprestigie el resultado electoral y lo que estamos pidiendo a todas las fuerzas políticas es serenidad, tranquilidad y aceptar los resultados electorales. Los más interesados en que se respete el resultado electoral somos nosotros y pedimos a todos los dirigentes políticos, especialmente al señor expresidente Pastrana, que ha tenido tantas responsabilidades en el Estado, que sea uno de los que con mayor serenidad y responsabilidad maneje este tema.



¿Se puede decir que en la campaña de Gustavo Petro desapareció ese temor a un golpe de Estado y una suspensión de las elecciones?



A la gente hay que creerle lo que dice. El Presidente dijo que no estaba en lo de la suspensión, el Ministro del Interior también y recibimos otro tipo de informaciones por otros caminos que nos señalan que no van a hacer esa locura. Ahora en lo que nos hallamos es en pedir serenidad, tranquilidad y pedirles a las diferentes fuerzas políticas que acepten el resultado que salga este domingo y nosotros también nos comprometemos a hacerlo.

¿El respaldo de una parte del liberalismo a la campaña de Gustavo Petro es una ruptura o división en el Partido Liberal?

​

Es evidente. César Gaviria, director del partido, se quedó con Fico Gutiérrez y el pueblo liberal se quedó con Petro, pero no hablo de una ruptura porque eso se resuelve muy fácilmente. El señor expresidente ha utilizado todo su liderazgo para llevar al pueblo liberal a votar por el candidato Federico Gutiérrez y les pidió a los liberales que hiciéramos un acuerdo con el Centro Democrático y con el Partido Conservador, dos colectividades respetables, pero que no interpretan la filosofía liberal. Y nosotros, los liberales progresistas, salimos a decirle que quien estaba defendiendo las banderas y las idea liberales es Gustavo Petro. Si sale elegido Federico Gutiérrez, entenderemos que el liderazgo de Gaviria pudo convertir al Partido Liberal en una colectividad reaccionaria de derecha y obviamente ya no tendremos espacio allí y tendremos que tomar decisiones; pero si gana Gustavo Petro, queda claro el mensaje que recibe el señor expresidente Gaviria y tiene, en un acto de dignidad y grandeza, que devolverles las llaves del partido al pueblo liberal. El 29 de mayo no solamente se va a definir el Presidente de Colombia, sino también el futuro del Partido Liberal.



(No se pierda: Elecciones presidenciales: Consulte si es jurado y su lugar de votación)