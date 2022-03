El pasado martes el presidente Iván Duque firmó el ‘Pacto por la vida, una cultura política pacífica, por la democracia y la no violencia en las elecciones y en el ejercicio político’, junto con directores y representantes de diversos partidos y movimientos políticos del país.



Sin embargo, la coalición del Pacto Histórico no firmó dicho acuerdo y expuso cuatro puntos por los cuales los partidos que integran dicha coalición justificaron su acción.



En primer lugar, la coalición argumentó que el escenario del Palacio Presidencial no es el adecuado teniendo en cuenta que "el Gobierno Nacional no es garante de la transparencia del proceso electoral del 13 de marzo y firmar un pacto ya incumplido por el partido de gobierno, Centro Democrático, mediante una campaña de estigmatización no tiene sentido, cinco días antes de las elecciones que escogerán el órgano legislativo y los candidatos a la Presidencia de la Republica".



En segundo lugar, el comunicado de la coalición dice que los precandidatos y precandidatas a la Presidencia de la Republica, al Congreso, líderes y lideresas sociales y militantes de los movimientos políticos de la oposición y alternativos, "siguen siendo amenazados, estigmatizados y perseguidos sin encontrar de manera eficiente y oportuna con la protección del gobierno".



En tercer lugar la coalición denuncia que a cinco días de las elecciones se continúan recibiendo denuncias de compra de votos, feria de contratos, coacción a contratistas públicos y privados, "sin que existan mecanismos efectivos que eviten el fraude; el silencio de la Procuraduría, la Fiscalía y demás organismos de vigilancia, investigación y control no dan resultados que expresen acciones efectivas para evitar el atentado a la democracia y a la libertad del sufragio".



Por último, lo coalición expresa que están convencidos de la necesidad de un país en paz, garante de la vida, "requerimos un pacto por la transparencia y las garantías electorales", aseguran.



Y agregan: "Seguimos comprometidos como siempre lo hemos hecho con el llamado de la Iglesia y las demás organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional, para acordar lo más pronto posible las medidas efectivas necesarias que impidan que en las próximas contiendas electorales persistan las violaciones anteriormente expuestas".



Dicho comunicado lo firman los partidos integrantes del Pacto Histórico: Colombia Humana; Unión Patriótica; Polo Democrático Alternativo; Movimiento Alternativo Indígena y Social y el Partido Comunista Colombiano.



