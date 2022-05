Alias Otoniel o Dairo Antonio Úsuga David, quien fue considerado en su momento como el narcotraficante más buscado del país, inició su proceso de extradición este miércoles, 4 de mayo, a Estados Unidos. Estos hechos no le resultaron indiferentes a distintos actores políticos del país, quienes reaccionaron a la situación.



Federico Gutiérrez

El candidato a la presidencia del Equipo por Colombia señaló: "Otoniel es uno de los peores criminales que ha tenido Colombia. Celebro que en estos momentos esté siendo extraditado y que pague por sus delitos".



Además, deseó que "una vez termine de pagar por esos delitos de narcotráfico, y por todo lo que está juzgado en el exterior, también vuelva a Colombia a pagar sus penas" para que le "responda" a sus víctimas y al país.

John Milton Rodríguez

Rodríguez, aspirante a la Presidencia del Equipo por Colombia, opinó: "Con Otoniel no nos podía pasar lo que pasó con Santrich. Por eso, celebro que se haga justicia en el caso de este criminal".



También, como Gutiérrez, mencionó que quiere que "responda" por todos sus delitos y ante las víctimas a las que "sentenció a muerte".

Con Otoniel no podía pasar lo mismo que con Santrich. Celebro que pague por sus crímenes y que responda por las víctimas, aquellas que sentenció a muerte. #JohnMiltonPresidenteVa pic.twitter.com/AC1WEFPYAG — John Milton Rodríguez (@JohnMiltonR_) May 4, 2022

María Fernanda Cabal

La senadora electa por el partido Centro Democrático afirmó que Otoniel "no recibirá en Colombia, tendrá que responder ante la justicia de EE. UU.".



Completó su mensaje enviando un "sentido pésame a los progresistas que soñaron verlo burlar a sus víctimas como lo hizo 'Santrich'".



"Es un gran día para Colombia", concluyó Cabal.

Alias ‘Otoniel’ no recibirá impunidad en Colombia, tendrá que responder ante la justicia de EE. UU. Mi sentido pésame a los progresistas que soñaron verlo burlar a sus víctimas como lo hizo ‘Santrich’. Es un gran día para Colombia. https://t.co/VeKWxc4A8e — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 4, 2022

Enrique Gómez

El aspirante a la Casa de Nariño por el Movimiento de Salvación Nacional aseguró que la extradición de Otoniel era necesaria "para cumplir con los objetivos de política criminal".



"Los llorones que querían guardarlo aquí en el país no se sabe bien qué buscaban, si silencio o favorecer a esas mafias del cultivo que este terrible y oscuro personaje representa", enfatizó Gómez.

Ingrid Betancourt

"En Colombia tenemos 97 % de impunidad frente a homicidios, así que este es parte del 3 % donde logramos que la justicia cumpla sus efectos", declaró la postulante al cargo de jefe de Estado por el Partido Verde Oxígeno.



"Creo que en Estados Unidos la vida va a ser protegida y de esta manera vamos a tener fiscales que van a ir a Estados Unidos a tratar de saber qué es lo que él nos tiene que contar. Para las víctimas es muy importante la verdad de Otoniel", expresó Betancourt.​

Rodolfo Hernández

"Extraditar a Otoniel, o a cualquier otro, antes de que testifique y rinda cuentas es renunciar a la soberanía del país y burlarse de la justicia colombiana", apuntó el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



El exalcalde de Bucaramanga también criticó al ejecutivo actual: "Este Gobierno debería ser juzgado", señaló.

Extraditar a Otoniel, o a cualquier otro, antes de que testifique y rinda cuentas es renunciar a la soberanía del país y burlarse de la justicia colombiana. Este gobierno debería ser juzgado. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 5, 2022

Luis Pérez

El aspirante a la Casa de Nariño por el movimiento Colombia Piensa en Grande considera que "el presidente Duque se equivocó con la extradición de alias Otoniel". Afirmó que Úsuga le "ha hecho mucho daño a Colombia. Mucho más mal a nosotros que a Estados Unidos".



En la misma línea, Luis Pérez aseguró: "Se llevaron la verdad, se llevaron la reparación para las víctimas. Por eso, a la extradición hay que hacerle ajustes para que no sigamos nosotros sufriendo (...) el derramamiento de sangre y que simplemente se lleven para Estados Unidos a una persona que no nos ha contado la verdad y no ha pagado aquí el gran mal que le ha hecho a Colombia".

Sergio Fajardo

Para el exalcalde de Medellín, "siempre es importante, y tenemos que reconcoerlo, la captura de un criminal". Además, denominó a Otoniel como un criminal de "marca mayor" y un "sinónimo de destrucción" en todos los sentidos posibles. Sin embargo, recalcó que "tenemos que tener la verdad en nuestro país", ya que "está lleno de víctimas que no han sido reparadas, que no saben la verdad y que no han visto la justicia".



Fajardo explicó que la partida de Úsuga "nos deja con muchos vacíos" porque el extraditado había empezado a hablar ante la JEP y "Colombia tiene que saber la verdad".



