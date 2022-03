El próximo 13 de marzo los colombianos que quieran votar deberán salir a las urnas y elegir entre más de 2.600 candidatos a los 108 senadores y 188 representantes a la Cámara que compondrán el Congreso 2022-2026. Esta es una tarea que puede resultar compleja.



Por eso, Keep Up News y el programa Congreso Visible de la Universidad de Los Andes se unieron para desarrollar una herramienta que le ayuda a los ciudadanos a filtrar entre los diferentes aspirantes en la contienda electoral según sus posturas e intereses políticos.



“A través de nuestros contenidos en redes sociales identificamos que la mayor barrera para salir a votar es no conocer a fondo las propuestas de los candidatos. Particularmente para los jóvenes, es difícil acceder a la información o filtrar en redes sociales entre tantos candidatos. Populus Senado 22 facilita ese proceso”, aseguró Santiago Villadiego, gerente de Operaciones de Keep Up News.



Para utilizar 'Populus Senado 22', los ciudadanos deben acceder a la página: https://keepup.news/senado-22, y responder un cuestionario compuesto por 23 preguntas relacionadas con la despenalización del aborto, glifosato, diálogos de paz con el ELN, matrimonio igualitario, educación pública gratuita, Esmad, entre otros temas claves de campaña.



“La herramienta proporciona información relevante para que los ciudadanos que quieran votar en las elecciones al Congreso puedan conocer las posturas de los candidatos y así emitir un voto informado”, añadió Beatriz Gil, coordinadora general del programa Congreso Visible de la Universidad de Los Andes.



Asimismo, Juan Sebastián Garzón y Juan Pablo Suárez, líderes del desarrollo de 'Populus Senado 22', explican que la herramienta está diseñada para que las recomendaciones se generen de acuerdo con el nivel de afinidad del usuario, el cual se calcula por medio de un algoritmo matricial.

“'Populus Senado 22' es el ejemplo de que el uso de herramientas tecnológicas, que se vienen usando en otros sectores, serán la forma de revolucionar la forma como los latinoamericanos se informan actualmente”, señaló el equipo de Keep Up News.



Para el 3 de marzo la herramienta contaba con las respuestas de más de 210 candidatos al Congreso, y según informó Keep Up News, se seguirán sumando las respuestas de aspirantes para conseguir la mayor exactitud en las recomendaciones.

