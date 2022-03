Tras las elecciones del pasado 13 de marzo, en las que los colombianos eligieron al nuevo Congreso de la República y votaron por tres consultas interpartidistas, Suani Lefevre Bessudo, nieto del presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, publicó una serie de historias de Instagram en las que narró que cometió presunto fraude electoral siendo jurado de votación.



El joven, hijo de Sandra Bessudo y estudiante de la Universidad de Los Andes, comenzó su relato asegurando que le hizo "una hijueputada a los petristas".



Dijo que en algunas ocasiones no les entregó el certificado electoral con el que los colombianos pueden pedir en su trabajo medio día de descanso y acceder a otros beneficios por haber participado en las urnas.



También aseguró que, cuando le solicitaban insistentemente por el certificado, escribía mal su documento de identidad.



“Hoy fui jurado de votación y fue una puta mierda, la próxima vez que toque me voy del país y vuelvo, así sea como por tres días. En otras noticias, le hice una hijueputada a todos los petristas de mierda y si se preguntan qué hice, es muy fácil: cuando ellos votan y tu tienes la cédula de ellos tienes que darles un pedazo de papel que diga que tienen un día libre y yo no les daba el pedazo de papel y si lo pedían ponía un nombre falso y otro número de cédula”, narró el miembro de la familia Bessudo.



A su vez, dijo que a quienes no se daban cuenta les entregaba el tarjetón de la consulta del Equipo por Colombia, en la que se encontraba el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



“La otra es que si no se daban cuenta también les estaba dando el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta por quién votaban, no sabían ni siquiera por quien votaban, era increíble. De nada, Colombia”, dijo Suani Lefevre Bessudo.



Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

Aunque el Instagram del joven es privado, usuarios que lo siguen en esa red social publicaron sus historias en otras redes sociales, volviendo viral lo que había dicho.



Después de que se desatara una ola de críticas en redes sociales y los usuarios solicitaran acciones por parte de la Registraduría e incluso de la Fiscalía, el joven, dijo que todo se trataba de un malentendido y que el video que se había subido en redes no estaba completo.



Indicó que él no había cometido irregularidades sino que estaba haciendo una crítica al estilo de Juanpis González, personaje clasista que interpreta el comediante Alejandro Riaño.



“El video que se publicó fue una crítica que hice a Juanpis González la serie, solo no se subió a mis 'close'”, dice uno de los mensajes que internautas publicaron en la red social.



