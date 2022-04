La Misión de Observación Electoral (MOE) encontró que en un total de 14 departamentos y afectando a 17 listas a la Cámara de Representantes en su circunscripción territorial, se presentan inconsistencias frente a los resultados informados por el preconteo del día 13 de marzo, en relación con los resultados consignados en los escrutinios.



La MOE destacó algunos casos atípicos en donde la diferencia entre el número de mesas reportadas en cero en el preconteo y el número de mesas en cero en el proceso de escrutinios superan el 5% del total de mesas del departamento. No obstante, en la base de datos completa se pueden encontrar casos de listas con afectaciones menores al 5%.

Tabla de casos atípicos Foto: MOE

Al dar seguimiento al proceso de escrutinios, la MOE ha observado que muchas de estas inconsistencias han sido corregidas progresivamente. "Aún están pendientes de

conclusión las etapas finales de dicho procedimiento en las que las reclamaciones de las distintas organizaciones políticas aún podrán ser resueltas, incluso en los escrutinios generales, que llevará a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE)", asegura la Misión de Observación.



Y agrega: "la explicación que la Registraduría ha ofrecido a estas inconsistencias se ha centrado en señalar errores en el diligenciamiento de los formularios E-14, por parte de los jurados de votación y errores en el diseño del mismo formulario que también contribuyeron a estas omisiones en lo que se refiere a los resultados de Senado".



Sin embargo, la MOE afirma que en Cámara de Representantes no se replica la dificultad de lectura de los E-14 que se alegó para el Senado de la República por el uso de asteriscos por parte de los jurados de votación, "debido a que en los formularios se presenta una mejor distribución de espacios por el menor número de candidaturas por organización política".



Tampoco se puede atribuir responsabilidad a la posición en la que se ubican las

respectivas listas cerradas en los E- 14, toda vez que en este mismo sentido el diseño

varía para cada departamento y por ende su ubicación.



"Teniendo en cuenta los hallazgos sobre las inconsistencias que se han dado en el análisis de la votación de la Cámara de Representantes, es necesario que la Registraduría dé explicaciones amplias y precisas sobre las diferencias encontradas entre el contenido de los formularios E-14 y la transmisión de datos del preconteo en las dos cámaras (Senado y Cámara de Representantes)", exige la MOE.



La organización también afirma que los errores sistemáticos evidenciados se han traducido en una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y las organizaciones políticas, en la certeza del desarrollo de los procesos electorales y sus resultados. "Lo anterior adquiere una relevancia particular, considerando que estamos a menos de 3 meses de la celebración de las elecciones presidenciales en el país", dicen.

