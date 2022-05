El ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió a los pronunciamientos de la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro, en las que denuncian un plan que atenta contra su seguridad y vida del aspirante a la Casa de Nariño. Razón por la cual canceló su agenda política por el Eje Cafetero, que se desarrollaría el 3 y 4 de mayo.



Palacios dijo que tanto Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, tienen unos de los esquemas de seguridad más robustos "que tenga candidato alguno hoy en la contiendo presidencial".



"Siempre ha sido instrucción del presidente de la República la de garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales y hoy todos cuentan con esquemas de seguridad", aseguró el ministro.



Y agregó: "Luego de haber consultado con las fuerzas militares, con las agencias de inteligencia del Estado, no se ha evidenciado ningún plan que corresponda a el grupo delicuencial organizado de 'La cordillera', que opera en el departamento de Risaralda. Eso se ha podido confirmar y cotejar con las diferentes agencias de inteligencia de la fuerza pública, también consultando con los entes territoriales y en este momento no consta, bajo ninguna de estas agencias, que exista esa amenaza".



El ministro también confirmó que la Policía abrió una noticia criminal para investigar de dónde viene dicha información y su veracidad. "La campaña de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial hoy tiene las medidas de seguridad más robustas tanto en sus anillos principales de seguridad como cuando hacen desplazamientos a los diferentes lugares de la ciudad, asegurando no solamente su desplazamiento sino los lugares donde van a hacer manifestaciones públicas o donde van a hacer presencia ", afirmó el Palacios.



Quien además dijo que a este momento "no existe evidencia por parte de 'La cordillera', grupo que además de ha combatido con absoluta determinación por parte del Gobierno nacional y de nuestra fuerza pública".



