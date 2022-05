La Comisión Nacional de Garantías Electorales, instalada por Daniel Palacios, ministro del Interior, tuvo lugar el pasado jueves (26 de mayo) y contó con la asistencia de partidos políticos y organismos de control. Es la octava vez que se celebra dicho encuentro en el año actual, con el que se busca escuchar y hacer seguimiento a las inquietudes sobre el proceso electoral.



En el encuentro también estuvieron presentes la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Defensa, la Procuradoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Facebook Twitter Linkedin

Desde el 28 de abril hasta el 27 de mayo, las campañas políticas podían postular a los testigos electorales. Foto: Registraduría Nacional.

“A la fecha, más de 88 mil colombianos han ejercido su derecho al voto en el exterior. Representando un incremento bastante significativo de lo que llevábamos a esta altura en las elecciones al Congreso, reflejando un aumento de más del 300 %”, manifestó el ministro Palacios Martínez.



Durante el diálogo, el funcionario dio a conocer que alrededor del 99 % del material electoral ya está ubicado en los puestos de votación. De estos últimos hay habilitados 12 513 puntos en total y 5 serán trasladados por la emergencia invernal.

“Reiteramos el compromiso del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad con más de 300 mil hombres de la Fuerza Pública para las elecciones presidenciales en todo el territorio nacional. Las votaciones continúan no se aplazan, no se suspenden y hacemos un llamado a la no desinformación y noticias falsas y engañosas. Accedamos a la información oficial en los portales autorizados”, expresó el ministro del Interior.

Facebook Twitter Linkedin

Ministro del Interior, Daniel Palacios. Foto: Ministerio del Interior

Invitación a informarse a través de medios oficiales

Finalmente, Palacios exhortó a combatir las noticias falsas: "Hemos hecho un llamado a todas las autoridades a que de manera rápida desvirtúen desinformación que se pueda presentar en el certamen electoral y a todos los colombianos a que busquen los medios oficiales, no a través de la redes sociales. Es un llamado para que accedamos a información válida y oficial".

No deje de leer noticias de Política

POLÍTICA