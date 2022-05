El abogado Miguel Ángel del Río habló con EL TIEMPO y negó las afirmaciones que ha hecho el jefe de debate de la campaña de Federico Gutiérrez, Luis Felipe Henao, quien asegura que del Río está infiltrando ilegalmente la campaña de este candidato.



Del Río asegura que dichas hipótesis demuestran "la guerra sucia" en contra de la campaña de Petro, ya que este, en las últimas encuestas, ha sido quien se ha mantenido con la mayor opción de voto.



(En contexto: ¿Infiltración en campañas? Equipo de Fico pide investigar al de Petro)

¿Qué rol cumple usted en la campaña de Gustavo Petro?

Yo soy en este momento el líder jurídico del proyecto de la región Caribe para combatir la maquinaria de la compra de votos y las mafias electorales. Esa es mi función en la campaña presidencial de Gustavo Petro y el propósito es precisamente combatir esas mafias electorales.

¿Es cierto que ustedes están infiltrando ilegalmente la campaña de Federico Gutiérrez?

Evidentemente esto sale de la guerra sucia de las campañas políticas en contra de Gustavo Petro, de ahí nace porque el país está polarizado y Petro está arriba en las encuestas. FACEBOOK

TWITTER

No es cierto que haya ningún tipo de infiltración. Nosotros hemos decidido actuar desde la rigurosidad ética porque evidentemente el proyecto progresista exige un cambio en el comportamiento y en las conductas. Evidentemente no es cierto, es una interpretación equivocada de una evento, de un conversación y no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. Lo que sí ha ocurrido es que hemos recibido información de personas cercanas a la campaña de Federico Gutiérrez en la región Caribe, que nos aportan denuncias, información, videos, relacionados precisamente con conductas presuntamente delictivas de esas campañas en la región Caribe. Ese es el génesis de la situación, pero jamás ha sido ni una iniciativa personal ni de la candidatura acudir a ese mecanismo.

¿Es cierto que ustedes buscaron que personas de 'la Oficina' hablaran en contra de Federico Gutiérrez?

Nosotros no hemos buscado a nadie para que hablaran en contra de Federico Gutiérrez. Eso no tiene ningún sentido, nunca hemos acudido a una búsqueda soterrada o escondida para buscar establecer elementos en contra de ninguna campaña, porque a lo que nosotros nos interesa fundamentalmente es ganar con nuestras propias herramientas. Entonces no es cierto que estuviéramos acudiendo a buscar una campaña de desprestigio en contra de Federico Gutiérrez

¿Luis Felipe Henao, jefe de debate de la campaña de Gutiérrez, asegura que miembros de grupos armados están presionando en las regiones para votar por Petro?, ¿tienen ustedes conocimiento o incidencia en esto?

Nuestra directriz es enfrentar a los compradores de votos. FACEBOOK

TWITTER

Eso es un absurdo porque entre otras cosas, por ejemplo en la región Caribe, quien ha gobernado desde el punto de visto de grupos al margen de la ley han sido las autodefensas y evidentemente el proyecto de las Autodefensas es un proyecto que van en contra del criterio de la línea ideológica de Gustavo Petro. Ni las guerrillas, ni las autodefensas, ni los grupos irregulares están siendo presionados para apoyar a Gustavo Petro. Por el contrario, los grupos armados y la delincuencia organizada lo que quieren es que sigan operando las mafias tradicionales

¿De dónde cree que salió esta hipótesis?

Evidentemente de la guerra sucia de las campañas políticas en contra de Gustavo Petro, de ahí sale, de ahí nace porque el país está polarizado, Gustavo Petro está arriba en las encuestas y ellos no tienen otra alternativa que acudir precisamente a esa campaña negra y eso hay que enfrentarlo con todo el rigor.

¿En qué consisten las investigaciones que usted está haciendo sobre corrupción en el Caribe, como tarea de esta campaña, cómo avanzan?

No son otra cosa que lo que hemos hecho siempre: un combate contra las mafias electorales, desde la denuncia de Aída Merlano contra Alejandro Char, desde las denuncias en contra del senador Laureano Acuña, todas las mafias electorales. Y lo que vamos a hacer es precisamente un grupo jurídico con el propósito de atacar la cadena alimenticia de la compra de votos. Desde los mochileros, los intermediarios, los caciques, los políticos tradicionales, en toda la región Caribe, para darle la vuelta a la situación en el mejor sentido de la palabra. No podemos permitir más que el triunfo de la región Caribe esté siempre sometido a la compra y venta del voto. Nuestra directriz es enfrentar a los compradores de votos y evidentemente enviarlos a prisión a través del acompañamiento incluso de la Fiscalía.

POLÍTICA