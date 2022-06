El excandidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, se pronunció en la mañana de este martes para agradecerles a los más de 10 millones de colombianos que votaron por él.



"Por todo esto quiero manifestarles este profundo agradecimiento. Y decirles que siempre tendrán en mi a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería, si estos siguen presentes en Colombia", señaló en su cuenta de Twitter

"Quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado, no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acudió a las urnas", agregó el exalcalde de Bucaramanga en otro de sus trinos.



Hasta ahora no está claro que posición asumirá Rodolfo, pues por derecho propio tendrá la opción a ocupar una curul en el Senado, pero también podrìa buscar ser el líder de la oposición al Gobierno.



