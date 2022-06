La senadora María Fernanda Cabal, en diálogo con EL TIEMPO, reconoció que le gustaría ser la jefe de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, que debe comenzar este 7 de agosto.



Le puede interesar: Presupuesto, el primer tema de Petro en el Congreso



La congresista del centro Democrático, en diálogo con EL TIEMPO destacó que el presidente electo tiene muchas cosas por aclarar como los diálogos regionales vinculantes y dijo que hay dudas sobre los resultados de las elecciones.

Acaba de ser elegido Gustavo Petro como presidente de los colombianos, ¿qué análisis hace usted de las elecciones que acaban de pasar?

Me parece grave, grave porque hay muchos millones de ciudadanos con expectativas y con preguntas no resueltas. Independientemente de lo que pase, nosotros tenemos derecho a exigir transparencia en la Registraduría.



¿Tiene dudas de los resultados electorales?

Sí, yo tengo dudas y le voy a explicar por qué. Quiero que me aclaren por què entre primera y segunda vuelta los votos que salieron demás, que son un millón 200 mil, prácticamente fueron votos para Petro. Quiero que me aclaren por qué con una constante de abstención histórica más o menos del 50 %, de repente de primera segunda vuelta la abstención disminuye en 2 millones y medio de votos que terminan es beneficiando al candidato Petro. Esas dudas quiero que me las despejen.



¿Sólo tiene esas dudas?

No, también quiero que me aclaren las dudas por ejemplo del departamento del Magdalena, que aportó entre primera y segunda vuelta casi 300,000 votos. ¿Eso no es muy llamativo?. Lo mismo pasó en Bogotá, entre primera y segunda vuelta, por más Claudia López, 500.000 votos. No logró Petro cuando intentó poner como sucesora a Clara López, teniendo la alcaldía bajo su mando. Quiero que se me responda eso y como yo, hay millones de colombianos que queremos transparencia electoral.



¿Y cómo piensa hacer eso?

Nosotros estamos haciendo un análisis sobre una información que arrojan ingenieros que han seguido el tracking electoral. A partir de ahí uno va sacando las conclusiones. Esa es una pregunta que me hago y que nos tiene que responder la Registraduría . Yo no sé qué va a hacer la campaña de Rodolfo Hernández, pero lo que me interesa a mí es que como senadora que represento muchísimos ciudadanos, y como ciudadana, que si siguen los resultados generando dudas y nadie los responda, pues aquí nunca vamos a tener transparencia y seguramente nunca volveremos a ganar una elección.

voy a hacer oposición permanente, adentro del Congreso y afuera del Congreso. FACEBOOK

TWITTER

Pero ya en el país se habla de un presidente electo y a propósito ¿qué opinión le merece el discurso de él el pasado domingo?

Me pareció un discurso malísimo. Primero porque creo que él parecía como si estuviera alicorado. Va a tener Petro que tener por lo menos respeto por su audiencia, mantener las formas. Un discurso deshilvanado, dijo de todo y no dijo nada, pero hay que tener en cuenta, sobre todo, unos puntos que quedaron en medio de esa cantidad de ideas deshilvanadas.



¿Cómo cuáles?

De pronto el único hilo que tenía cuando manifestó que era el amor y la paz, eso es muy propio de los comunistas, ellos no aman pero nos aman por que es parte de la ficción de realidad que ellos construyen .



¿Qué otros temas le llamaron la atención?

Los diálogos regionales vinculantes, ¿qué quiere decir eso? quiere decir que se va a desmembrar el país con decisiones en zonas cocaleras que le dieron los votos a Petro, como Nariño y Cauca, o como el sur de Córdoba, esa parte del Caribe que está llena de minería ilegal. ¿Qué es diálogo regional vinculante? cuando se sabe que cualquier diálogo que vaya más allá debe estar completamente controlado por el gobierno central. Qué va a pasar con todo su romanticismo ambientalista que sabemos que todo es pura promesa fantástica cuando no quiere usar más los recursos como el gas, el petróleo, sino las energías limpias. Que va a hacer él para reemplazar esos recursos que llegan directamente a la población más pobre, de dónde los va a sacar. Se va a disparar el dólar, ya hoy hay una variación importante, qué va a hacer para generar confianza inversionista. Qué va a hacer con la justicia ambiental, otro embeleco peligrosísimo inventado por el progresismo internacional. Qué va a hacer con Hidroituango, cuando su senadora Zuleta, que es la representante de la ONG Ríos vivos que se ha encargado de crear el mito de que debajo hay muertos, hay vìctimas.



¿Bueno, pero qué opina de todo esto?

No estamos jugando con poca cosa. Lo triste es que haya mentes ingenuas e incautas que le compren el paquete a Petro y su equipo del Pacto Histórico, que no han generado ni una empresa ni un empleo en toda su vida, ni han pagado impuestos. Ese es el mayor peligro y por eso yo desde el momento en el que se conoció el resultado con los cuestionamientos que tengo, independiente de eso, voy a hacer oposición permanente, adentro del Congreso y afuera del Congreso.



¿A propósito de oposición usted cree que Rodolfo Hernandez debería encarnar esa oposición?

Yo no decido por él, pero si yo fuera él, finalmente tiene su haber más de 10 millones de votos, si es que no le quitaron más, yo de él, encantada lo haría, pero no sé qué va a hacer él.

Además: Así se está moviendo el Pacto Histórico para tener mayorías en el Congreso

Nosotros vamos a rodear siempre al presidente Uribe, porque mañana nos puede pasar a nosotros. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué sabe usted porque el expresidente Uribe ha guardado tanto silencio?

No, no sé. Él hizo un pronunciamiento a título personal, se le respeta su decisión. Él tendrá finalmente que asumir su postura por la condición a la que lo llevaron en un país que rescató, en un país que le dio el 80 % de popularidad terminando su segundo mandato, que nos dejó un legado que sigue vigente y que tristemente este gobierno no cumplió y que la ausencia de garantías judiciales y la persecución política lo han llevado a donde está hoy. Nosotros vamos a rodear siempre al presidente Uribe, porque mañana nos puede pasar a nosotros.



Por lo que menciona del gobierno ¿podríamos decir que usted siente que hay responsabilidad del gobierno en el hecho de que haya triunfado el candidato de izquierda?

Bueno, yo creo que aquí hubo una mezcla de ingenuidad política, de inexperiencia y de afinidad de pronto con muchos de los funcionarios que venían de Santos, porque aqui no gobernó claramente el presidente Duque con el partido de gobierno. El resultado usted ya lo vio en las urnas, perdimos casi un millón de votos. Los números son claros y ese es el efecto de una política que fue contraria al legado de Uribe y a todos los que soportamos ocho años en la oposición en el gobierno de Santos.



A propósito de oposición ya se están acomodando las coaliciones para las mayorías en el Congreso. ¿Cómo queda el Centro Democrático?

Vamos a hacer oposición, vamos a buscar alianzas para poder tener las mayorías y frenar todos los desmanes que se vendrán de manos de estos personajes audaces que son capaces de todo, que además no están solos pues acordémonos que ellos no están solos sino que hacen parte de toda una estructura muy peligrosa de la internacional progresista, grupo de Puebla y Foro de Sao Pablo.



¿Y si no logran armar coalición?

Si no se logra hacer coalición, estaremos en una minoría representando orgullosamente a una mayoría de colombianos que queremos seguir viviendo en libertad.

¿Podríamos decir que María Fernanda Cabal empieza a liderar la oposición al gobierno de Petro?

Sí. Yo quiero liderar la oposición al gobierno de Petro. Tengo la capacidad, tengo el discurso y tengo el conocimiento.



Le puede interesar: Gustavo Petro tuvo una 'conversación amistosa' con Joe Biden