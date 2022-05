Luis Fernando Velasco, senador liberal, lanzó fuertes críticas contra el expresidente César Gaviria Trujillo y lo invitó a dejar la dirección de la colectividad en caso de que Gustavo Petro gane las elecciones.

“Si gana el candidato de los conservadores y del Centro Democrático, nosotros entenderemos que su liderazgo volvió al partido uno reaccionario y de derecha y consecuentes, buscaremos otros espacios. Pero si el pueblo colombiano elige a Gustavo Petro como su presidente, tenga la grandeza de devolverle la llave del partido al pueblo, porque usted ya no es nuestro líder y no nos representa”, dijo el legislador en el Congreso Nacional Liberal Progresista al que asistió Petro.



Se trata de un sector que de tiempo atrás ha manifestado su inconformidad por las decisiones tomadas por Gaviria,



En el encuentro, realizado en la noche de este martes, Velasco sostuvo que Gaviria prefirió irse con un candidato que pone al partido del lado de la “derecha ideológica”, aunque este no es el lugar que le corresponde. Lo hizo junto a Petro, quien llegó al recinto entre vitores de los asistentes que vestían camisas rojas.



Gaviria estuvo el fin de semana pasado en Pereira en donde se subió a la tarima y pidió votar por Gutiérrez.



