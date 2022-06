A tan solo dos semanas para la elección presidencial de segunda vuelta, los dos candidatos que ganaron los pasados comicios del 29 de mayo, han emprendido este fin de semana una correría por diferentes regiones del país.



Rodolfo Hernández ha expresado su negativa a realizar grandes manifestaciones públicas, y más bien, está concretado en dar entrevistas en medios de comunicación y dar a conocer sus propuestas a través de redes sociales. Pero este sábado el candidato estuvo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín para acompañar al equipo de su ciudad, el Atlético Bucaramanga.

Durante la tercera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, el exalcalde de Bucaramanga recibió ovaciones de diferentes simpatizantes que lo vieron vestido con una camiseta de la Selección Colombia, mientras ingresaba a una de las tribunas del estadio de la capital antioqueña.



Los ciudadanos que estaban cerca del candidato presidencial empezaron a gritar: “Bravo, Rodolfo” y “presidente, presidente”, como arengas antes de que empezara el partido de fútbol.



Todo indica que Hernández tendrá muy pocas sus salidas en estas dos semanas que restan para la segunda vuelta presidencial y también se conoció que desde su campaña no tiene planeado realizar grandes manifestaciones, sino reuniones pequeñas.



Gustavo Petro también se ha mantenido distante a las tarimas y manifestaciones multitudinarias que tuvo durante la primera vuelta. En esta recta final, Petro se ha enfocado en conocer las problemáticas de las comunidades en diferentes regiones.



El dirigente político estuvo visitando a algunos pescadores en Honda, Tolima, donde se vio superado por Hernández con 1.000 votos menos. Según se conoció, la estrategia estaría centrada en conquistar los votos de los abstencionistas e indecisos en las regiones donde tuvo una menor votación.



Petro estuvo con una familia de pecadores y aprendió sobre las prácticas con las que cientos de personas llevan sustento a sus hogares. Además, el candidato estuvo en el río Magdalena junto con un pescador local que le enseñó sobre su oficio.



"La mayoría de los presidentes de Colombia han sido hombres muy ricos. No han tenido la experiencia en su existencia de la vida con necesidades. Yo no quiero separarme de esa experiencia porque es muy clave para gobernar con amor", afirmó Petro a través de su cuenta de Twitter.



Petro también viajó hasta Santa Helena, (Medellín) y compartió una familia antioqueña que le enseñó sobre la tradición colombiana de los silleteros, los cuales son adornados con flores de diferente tipo.



En definitiva, el líder del Pacto está enfocado en empaparse de la cultura y necesidades sociales del país.

Estuve en Santa Helena, Medellin connla familia Londoño Londoño silleteros desde los tiempos de los bisabuelos. pic.twitter.com/LEz64RbHf8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2022

