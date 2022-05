Luis Felipe Henao, el jefe de debate de la campaña presidencial de Fico Gutiérrez, en diálogo con EL TIEMPO se refirió a las acusaciones que tienen contra la campaña del Pacto Histórico por infiltración y sobre las denuncias que se han hecho en torno a amenazas y constreñimiento electoral en algunos departamentos del suroccidente del país.



¿Cuáles son las denuncias que tienen ustedes en contra de la campaña de Petro?

Primero, el abogado Miguel Ángel del Río señaló que habían infiltrado nuestra campaña. Ese es un acto delictivo según el artículo 191 del Código Penal, además es un acto contra la ética del abogado y por eso se le pidió tanto a la Fiscalía como a la Comisión Disciplinaria que lo investigue. Dos, esta campaña está siendo víctima de reiterados actos delictivos.



¿Cómo qué actos delictivos?

Primero, 'el pacto de La Picota' buscaba que personas de la Oficina hablaren en contra de Federico Gutiérrez y están siendo víctimas los votantes de los departamentos del Cauca, Valle y Nariño, donde las disidencias, el Eln y carteles de la droga están obligando a las comunidades a votar por Petro. Y las personas que quieran votar por otro candidato 'se tienen que atener a las consecuencias'. Hoy necesitamos un apoyo de la Fiscalía y de la Procuraduría, porque también vemos que están interviniendo recursos públicos en departamentos como el Magdalena, donde la hermana del gobernador es la directora de campaña del Pacto Histórico, y están, a través del poder de la gobernación, ordenando que todos los contratistas asistan a los actos de Petro. Lo que vemos es que están desesperados, haciendo alianzas con el diablo y esto ya tienen consecuencias nefastas y vemos que somos víctimas de un sin número de actos delictivos.



¿Ustedes ya fueron a la Fiscalía?

Hoy se están radicando ante la Fiscalía varias denuncias. Entre ellas ya se hizo una frente a las amenazas de las que han sido víctimas los campesinos, afros e indígenas del Cauca, valle y Nariño, y dos, hoy vamos a presentar la denuncia contra el doctor Miguel Ángel del Río por señalar que infiltró la campaña, lo cual es un acto delictivo.

Tenemos varios audios en los que cabecillas de las disidencias de las Farc y el Eln ordenan votar por Gustavo Petro

¿A propósito esa infiltración ustedes ya están revisando que está pasando?

La infiltración nada más puede ser ordenada por un juez, no puede ser un acto como lo está haciendo este abogado, que está cometiendo un delito, y nosotros no tenemos ningún problema que las personas vigilen nuestra campaña, porque es transparente, porque nuestros recursos se manejan desde el nivel nacional y hoy la queja en la región es que no está llegando la suficiente publicidad. Tenemos una campaña totalmente austera.



¿En concreto cuáles son las denuncias sobre amenazas a los votantes por parte de los grupos ilegales?

Tenemos varios audios en los que cabecillas de las disidencias de las Farc y el Eln ordenan votar por Gustavo Petro y dicen que si alguien vota por algún sector político que esté apoyando a Federico Gutiérrez se tiene que atener a las consecuencias. Y lo que nos ha dicho Diana Perafán es que esto además ya ha tenido varias amenazas y ella ha denunciado que están reclutando menores y eso está haciendo una campaña intimidatoria en la región.



¿Estamos hablando de grupos armados y narcotráfico?

Así es.



¿Y ante eso que van a hacer?

Pedir apoyo a la Fiscalía y protección al Ejército Nacional con presencia en cada uno de estos municipios, para que la gente pueda ejercer su derecho constitucional al voto.



¿Y ustedes creen que detrás de todo eso está la campaña del Pacto Histórico?

Estamos seguros. Se les han enviado unos mensajes a grupos irregulares para que sean afines a esa campaña, como son JEP para narcotraficantes , como es el trino en diciembre de Gustavo Petro sobre revisión de extradición, como es rebaja de penas, la visita a las cárceles, todo esos mensajes para que esos grupos tengan la esperanza de sanear sus riquezas y poder entrar a la sociedad normalmente a través de estos llamativos beneficios o promociones que está ofreciendo la campaña del pacto histórico

¿Y qué van a hacer desde la campaña?

Nosotros en la campaña tenemos un crédito por 22.000 millones de pesos y tenemos donaciones por cerca de 6.000 millones de pesos. Nuestra campaña ya tiene el cupo, y esto se está invirtiendo en publicidad y transporte de los diferentes miembros de la campaña. Esos son nuestros recursos y pueden ser totalmente auditados, todo se está manejando con transparencia y por eso todas estas infiltraciones son cortinas de humo del desespero de la campaña de Gustavo Petro por el crecimiento en las encuestas de Federico Gutiérrez y lo que quieren es atacarnos a través de montajes y trampas.



¿Entonces, para usted, todo esto se debe a que Fico Gutiérrez está mejorando en las encuestas?

Sienten es que si hay una segunda vuelta lo más probable es que pierdan. Sienten pasos de animal gigante y lo que quieren es con trampas y montajes minar la campaña de Federico. Están recurriendo a temas totalmente delictuales.



