Este miércoles se desarrolló el debate con candidatos presidenciales en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo). Al encuentro asistieron los aspirantes a la Casa de Nariño para hablar sobre diversos temas, principalmente sobre la industria cultural.



A la pregunta sobre ¿cómo detendrían la deforestación y garantizarían la gobernanza indígenas dentro de sus territorios?, en candidato cristiano John Milton Rodríguez explicó que le apunta a la "lucha mecanizada contra la producción de la coca" como forma de frenar la reforestación en el país.



"Hacer unos batallones bilaterales con Venezuela, Perú y las Naciones Unidas para defender el Amazonas", propuso el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. El ingeniero Rodolfo Hernández respondió que a los indígenas se les puede adjudicar un área de terreno para que la protejan ambientalmente.



El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le apunta a: sembrar árboles, detener la deforestación como meta de gobierno y aumentar el control territorial del Estado. Enrique Gómez, candidato por el Movimiento de Salvación Nacional, propuso control de la minería ilegal, rehabilitación de la Orinoquía y construcción de vías.



"Debemos acompañar y proteger a los indígenas, parar la frontera agrícola y reducir el crédito de carbón", explicó Ingrid Betancourt.



Con respecto a ¿cómo tratarán el tema de la transición energética?, El candidato Enrique Gómez respondió que Colombia "no puede prescindir de las energías producto de los restos fósiles ni del carbón".



Federico Gutiérrez dijo: "La minería tiene que ser responsable con el medio ambiente". Igualmente, Rodolfo Hernández está de acuerdo con la postura de Gutiérrez y manifestó que "la transición toma su tiempo".



"Hay que despretrolizar y descarbonizar al país sin afectar el trabajo (...) el petróleo y el carbón están pasando de moda", expresó Luis Pérez. John Milton Rodríguez dijo "la transición energética hay que hacerla de manera responsable y bien planeada".



"Hay proyectos interesantes de producción eólica en La Guajira que debemos apoyar", manifestó Ingrid Betancourt.

Preguntas de Sí o No

¿Piensa Promover la ratificación del Acuerdo de Escazú?



Ingrid Betancourt: Sí

Enrique Gómez : No

Federico Gutiérrez: No

Rodolfo Hernández: No responde

Luis Pérez: Sí

John Milton Rodríguez: No



¿Reanudará relaciones con Venezuela?



Ingrid Betancourt: No respondió

Enrique Gómez : Sí

Federico Gutiérrez: No

Rodolfo Hernández: Sí

Luis Pérez: Sí

John Milton Rodríguez: No



¿Promoverá una negociación con el Eln?



Ingrid Betancourt: Sí

Enrique Gómez : No

Federico Gutiérrez: Solo si abandonan el terrorismo y el narcotráfico

Rodolfo Hernández: Sí

Luis Pérez: Sí

John Milton Rodríguez: Solo si se ajustan al ordenamiento colombiano.



¿Servicio militar obligatorio?



Ingrid Betancourt: Sí

Enrique Gómez : Sí

Federico Gutiérrez: No

Rodolfo Hernández: No

Luis Pérez: Sí

John Milton Rodríguez: Sí

