El candidato presidencial Federico Gutiérrez tuvo este jueves un encuentro con empresarios e industriales del país, agremiados en la Andi, a quienes les pidió que se comprometan a ayudar a “solucionar la crisis social” que Colombia enfrenta.



Invitado por las directivas de este sector de la producción -uno de los más poderosos del país- Fico les explicó su programa de gobierno y las fuentes de financiación, pero les advirtió que el esfuerzo para sacar a los colombianos de la pobreza no puede ser solo del gobierno, sino que tiene que ser con su ayuda.

En el encuentro, Fico les dijo a los líderes del poderoso sector industrial del país que “llegó la hora de ser más contundentes y generosos, que hay que pagar mejores salarios a la gente”.



Precisamente derrotar la pobreza es uno de los tres ejes fundamentales de la propuesta de gobierno de Fico, junto con el combate de la violencia y la corrupción.



De todas maneras, el candidato contó que algunos empresarios ya comenzaron a pagar el “bono de gratitud” que él ha propuesta para ayudar a los sectores trabajadores a amortiguar los altos costos de la canasta familiar.



Justamente entre las 10 decisiones que Fico adoptará el primer día de su gobierno es poner en marcha un programa de CERO HAMBRE, con recursos del Estado.



En el encuentro, Fico les dijo a los empresarios que no pueden esperar que solo el Gobierno haga el gasto en esta dirección, sino que ellos tienen que colaborar.



“Desde el Estado y desde el Gobierno vamos a hacer un esfuerzo grande para derrotar el hambre, pero los empresarios que han logrado mejores condiciones económicas, mejores utilidades estos meses, lo deben hacer también lo suyo”, dijo.



Fico se comprometió con los industriales a que la reforma tributaria que haga su gobierno, que no sería superior a 10 billones de pesos por año, no ponga en riesgo la recuperación de las empresas, pero que tampoco afecte ni a la clase media ni a la clase más vulnerable.



En ese sentido el mensaje principal que Fico les dejó a los industriales es que ellos tienen que ayudar a resolver la crisis social generada por el hambre de millones de colombianos, pagando mejores salarios.



