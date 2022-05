Este martes el candidato Gustavo Petro, del Pacto Histórico, indicó que se venía un "golpe" por parte de sectores que "tienen pensado suspender las elecciones, suspender los órganos que dirigen el régimen electoral, quieren que estalle la violencia con la excusa de perpetuar el actual Gobierno".



En el debate definitivo de EL TIEMPO y Revista Semana los candidatos se refirieron a esas graves denuncias del senador de izquierda. Por un lado, Gustavo Petro habló de las pruebas y advertencias que le hicieron sobre el tema.



Dijo que ya venían "dos meses de ambientación por parte del presidente del Congreso de la República, miembro de la bancada del Gobierno actual, anunciando la necesidad de suspender al Registrador nacional que actualmente dirige el proceso electoral".



Prosiguió asegurando que estaban induciendo que el registrador "se ha prestado para fraudes, del Pacto Histórico cuando lo único que hicimos fue recuperar 700 mil votos que se nos habían ocultado en las anteriores elecciones del Senado de la República gracias al software que tuvimos para detectar trampas y fraude".



Dijo también que "efectivamente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso en un fallo que era la Procuradora quien podía suspender al registrador nacional, eso hace tres días. Si se suspende al registrador nacional en estos días previos a elecciones pues prácticamente queda sin conducción institucional el proceso electoral".



Finalmente indicó que la advertencia le había llegado "de alguna campaña aquí no presente" quien, según él, les advirtió "que eso iba suceder el martes y entonces dimos la alerta".



Gustavo Petro, candidato presidencial. Foto: Néstor Gómez.

Por su parte, Sergio Fajardo dijo que "el llamado de Gustavo Petro en medio de una manifestación a anunciar que había un golpe de estado es otra cortina de humo para llamar la atención y desvirtuar lo que debemos hacer, que es convencer a las personas de que nos apoyen”.



No obstante, reconoció que tiene "una desconfianza absoluta en el registrador nacional, su comportamiento y lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo deja mucho que desear. Es lo que este gobierno representa, una desinstitucionalización donde cada día aumenta la desconfianza en las instituciones. El Presidente eliminó la Ley de Garantías. Han pasado muchas cosas extrañas y tengo una desconfianza profunda".

Federico Gutiérrez, candidato presidencial. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO



Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, coincidió, asegurando que "lo que dijo Petro es otro distractor más de los que él está acostumbrado a dar en el país. Aquí yo no veo que se vaya a aplazar ninguna jornada electora".



Y añadió "eso sí, lo que necesitamos todos los candidatos y todo el país es que se nos den garantías, unas elecciones justas y marcadas por la legalidad. Hay muchas cosa que no se han aclarado, desde el debate y todo lo que ocurrió en la jornada legislativa".



Además reiteró la situación con lo ocurrido en las elecciones al Congreso: "Si aquí ocurrió fraude fue a favor del Pacto Histórico porque que raro que solo a un movimiento la aparezcan los votos, yo me pregunto que hubiera pasado si fuera al contrario, que fueran otros movimientos que les hubieran aparecido los votos, pues ya hubieran incendiado el país".





Petro por su parte, le respondió indicando que "el escrutinio lo hacen son los jueces de la república. Si él (Gutiérrez) afirma que nos pusieron 700 mil votos que no existen se está burlando de lo jueces de la República como es típico en un dirigente uribista"



Y añadió: "La situación es más grave de lo que aquí se pretende ocultar, un general intervino en política contra mi y dejaron a medio país en las manos del Clan del Golfo sin omisión y sin actuar, para que el temor pudiera cundir en el electorado colombiano".



