Para los comicios del Legislativo y consultas interpartidistas, el Gobierno ha decretado algunas restricciones que conciernen con la limitación del uso de dispositivos electrónicos en los puestos de votación, el transporte, la propaganda electoral, la prohibición temporal de la venta y consumo de alcohol, entre otros.



(Le puede interesar: Requisitos para el día de compensatorio por ser jurado de votación)



En un comunicado publicado por el Ministerio del Interior, se establece que toda Colombia, las misiones diplomáticas del país en otros territorios y las oficinas consulares en el exterior están sujetas a las disposiciones dictadas con motivo de las elecciones.

Licor y armas

Se prohíbe la venta y consumo de alcohol entre el 12 de marzo, desde las 6 de la tarde, hasta el lunes 14, a las 6 de la mañana. Si los alcaldes y gobernadores consideran que el orden público puede ser perturbado, tienen facultad para ampliar el período de ley seca. Igualmente, pueden decretar toques de queda bajo las mismas condiciones.



De la misma manera, los permisos de porte de armas se suspenden desde el viernes 11 hasta el 14 de marzo. Están exentas de la interrupción las autorizaciones especiales expedidas en estas fechas. Como en el caso de las bebidas embriagantes, las autoridades militares tienen el poder de ampliar el lapso de tiempo que prohíbe las armas para prevenir alteraciones del orden público.



(Lea: ¿Cuántos días deben darle de compensatorio por ir a votar?)

Propaganda electoral

El 13 de marzo, día de las elecciones, se restringe todo tipo de propaganda política: manifestaciones, comunicados, entrevistas y publicidad (ya sea móvil, estática o sonora). Sin embargo, cada votante puede portar un elemento de ayuda que le permita reconocer el movimiento, partido, grupo o candidato por quien vote. Este material no puede exceder 10 centímetros de largo y 5,5 cm de ancho. Además, debe ser llevado en un área no visible.



Las reuniones políticas del 7 al 14 de marzo, solo pueden realizarse en espacios cerrados.



(Además: ¿Qué pasa si no me presento como jurado de votación?)

Personas mayores de 80 años, con limitaciones físicas o visuales

Quienes “padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de votación, sin perjuicio del secreto del voto”, asegura el decreto.



También pueden tener el apoyo de un acompañante para el ingreso al cubículo las personas mayores de 80 años y las que sufren problemas avanzados de visión. Hay que tener en cuenta que este grupo poblacional tiene prioridad en el turno para sufragar y cuenta con la colaboración de las autoridades electorales y policiales.

Medios de comunicación y dispositivos electrónicos

En los puestos de votación están vetados los teléfonos celulares y las cámaras de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Allí, estos dispositivos solo pueden ser usados por medios de comunicación acreditados por la Registraduría Nacional. Al iniciar los escrutinios, los testigos también podrán utilizar los artefactos, con el fin de ejercer vigilancia a los procesos.



(También: Consulte lugar de votación, si es jurado y todo sobre las elecciones 2022)



El 13 de marzo no está permitida la divulgación en medios informativos de encuestas o proyecciones relacionadas con cómo votan los habitantes inscritos en la jornada de votaciones.

Transporte

Al menos el 80 % de los vehículos de las empresas de transporte público y los sistemas masivos de transporte deben prestar servicio durante las horas en las que se depositan los tarjetones (de 8 de la mañana a 4 de la tarde).



También, se cierran las fronteras terrestres y fluviales desde que inicia el 12 de marzo hasta las 11:59 de la noche del día 13. Solo se podrá transitar por estas vías si el propósito es ejercer el derecho al voto, se presenta un caso fortuito o hay razones de fuerza mayor.

POLÍTICA

Síganos en: @PoliticaET