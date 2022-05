Las cifras reveladas por una nueva encuesta de las firmas Guarumo y EcoAnalítica confirman la tendencia que se ha venido presentando en las últimas seis mediciones a las elecciones presidenciales: los candidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez pasarían a la segunda vuelta.



El estudio Percepción País tiene el valor añadido de ser el más fresco, pues el trabajo de campo fue hecho entre los días lunes y viernes. Se les preguntó de manera presencial a 2.132 colombianos: ¿por cuál candidato a la presidencia usted votaría si las elecciones fueran el próximo domingo?



Las respuestas fueron las siguientes: Gustavo Petro, 36,4 por ciento; Federico Gutiérrez, 30,6 por ciento; Rodolfo Hernández, 12,4 por ciento; Sergio Fajardo, 6,9 por ciento; Ingrid Betancourt, 1,3 por ciento; John Milton Rodríguez, 1,1 por ciento; Enrique Gómez, 1,1 por ciento; Luis Pérez, 0,2 por ciento; voto en blanco, 5,7 por ciento; y no sabe o no responde, 4,3 por ciento.



La nueva medición de Guarumo, que fue revelado por EL TIEMPO, causó reacciones entre las campañas de los candidatos presidenciales.



Por un lado, Rodrigo Lara, candidato vicepresidencial de Federico Gutiérrez, celebró los resultados de la medición, en la que queda en evidencia que el candidato creció en solo dos meses 23 puntos.



"Creciendo cada día, recibiendo el apoyo de la gente. Trabajando con total compromiso, porque los colombianos no quieren nada regalado, quieren oportunidades y ese es el mayor principio de este sueño de país. No paramos", escribió el exalcalde Neiva en su Twitter.



Creciendo cada día, recibiendo el apoyo de la gente. Trabajando con total compromiso, porque los colombianos no quieren nada regalado, quieren oportunidades y ese es el mayor principio de este sueño de país. No paramos. 🇨🇴🤝#FicoPropone pic.twitter.com/AvDssqKpfv — Rodrigo Lara Sánchez (@Rodrigo_LaraS) May 1, 2022

Por un lado, Sergio Fajardo, quien ha mostrado una disminución en intención de voto en las últimas encuestas de opinión se pronunció mediante su cuenta de Twitter.



El exgobernador de Antioquia respondió a un mensaje de Humberto de La Calle en el que se leìa:" Petro no puede tener 43,6% hace 3 días y 36,4% hoy. Ni Fico 26,7% y hoy 30,6%. Ni una diferencia de 7% en posible segunda vuelta antier y empate hoy. Algo muy malo pasa con las encuestas".



Al respecto, Fajardo aseguró que él "siempre he aceptado los resultados de las encuestas, así tuviera algunas dudas. Pero hoy tengo que decir: "algo huele mal". Es peligroso lo que está ocurriendo porque las utilizan para influir en la opinión y desvirtuar el sentido de la competencia política. Alarmas prendidas".



Siempre he aceptado los resultados de las encuestas, así tuviera algunas dudas. Pero hoy tengo que decir: "algo huele mal". Es peligroso lo que está ocurriendo porque las utilizan para influir en la opinión y desvirtuar el sentido de la competencia política. Alarmas prendidas. https://t.co/zuIBUmOssF — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 1, 2022

Desde la campaña de Gustavo Petro, Roy Barreras se pronunció, asegurando que "en todas las encuestas no logran ocultar que Gustavo Petro gana en todas en primera y segunda vuelta a todos sus oponentes".



Y añadió "No podrán impedir la decisión de CAMBIO de los colombianos ni con encuestas amañadas, ni con mentiras y calumnias ni con amenazas de ruido de sables".



A su vez, dijo que Petro debería superar a Fico por 17 puntos.



Aún así en todas las encuestas NO LOGRAN OCULTAR QUE @petrogustavo GANA en TODAS en primera y segunda vuelta a todos sus oponentes. No podrán impedir la decisión de CAMBIO de los colombianos ni con encuestas amañadas, ni con mentiras y calumnias ni con amenazas de ruido de sables — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 1, 2022



