El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, presentó este lunes lo que denominó las 10 propuestas que implementará en su gobierno para las mujeres.



"Digan lo que digan, las mujeres siempre han sido mi prioridad y esto es una parte de lo que haré por ellas", señaló el aspirante en sus redes sociales

Como primer punto señala que antes de crear nuevas leyes hay que implementar las que ya tenemos. “Me encargaré de que las leyes frente a la garantía de igualdad de remuneración ante el mismo trabajo desempeñado se cumplan, y promover la inclusión de una cláusula de no discriminación en los contratos".



Agrega que de los primeros pasos para la igualdad es la autonomía económica de las mujeres. “Crearé créditos con tasas de interés bajas para las emprendedoras y un seguro pensional de paridad de género que ayude a compensar la desigualdad de acceso a oportunidades entre los géneros".



El tercero dice que se van a desarrollar programas destinados a ofrecer oportunidad de formación empleo a las mujeres de Colombia enfocándose en las jóvenes y madres cabezas de familia.



"implementar un sistema integral de cuidados que reconozca las labores no remuneradas, facilite apoyos y reduzca las cargas para cerrar una de las grandes brechas que impiden el acceso a igualdad de oportunidades de las mujeres “ es el cuarto.



En el quinto asegura que en su gobierno la mujeres ocuparán el 50% de los cargos públicos, con igualdad salida salarial y prioridad de la población joven las madres cabezas de familia y personas con discapacidad.



También anuncia que realizará un programa educación sexual y reproductiva para ser implementado a nivel nacional, de la mano de un plan de acceso a los recursos médicos necesarios para que la maternidad sea siempre deseada.



Sobre violencia de género dice que se generarán programas destinados a la prevención (reducción de factores de riesgo y educación para cambio cultural), intervención y penalización de la violencia de género.



El octavo punto señala que generará un plan de políticas públicas para realizar acciones directas que cambien la vida de las mujeres, cierran las brechas de la educación está el proceso de paz, y permiten una mayor igualdad de autonomía de la mujer.



También dice que se aplicará un enfoque de género transversal que a través de diagnósticos, objetivos específicos y estrategias de intervención y seguimiento para cada sector, reduzcan la brecha de género.



Y el décimo punto tiene que ver con la flexibilización laboral para lo cual dice que se implementarán políticas de flexibilización laboral (teletrabajo jornada continua) que permitan una mayor conciliación entre la vida familiar y laboral de todas los colombianos colombianas especialmente las madres cabezas de familia.



