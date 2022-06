La senadora electa Piedad Córdoba enfrenta sus horas más difíciles. Atrás quedaron sus jornadas de aguerrida combatiente cuando elevaba el tono para temor de sus adversarios y entusiasmo de sus seguidores. Tres factores se mezclaron para provocar esta situación: su aislamiento político, los problemas jurídicos que se suman sin cesar y su estado de salud.



En efecto, allegados a la dirigente del Pacto Histórico cuentan que su ánimo por estos días no es el mejor. De hecho, les ha dicho que su mejor alternativa es viajar a La Habana, Cuba, para tomar oxígeno con una pausa necesaria.



Además de su fatiga mental, físicamente fue afectada, la semana pasada, por el covid-19. Ella misma, a través de su cuenta de Twitter, contó que tenía esta enfermedad, por lo que fue internada en la clínica El Country de Bogotá.



‘’Les comento que nuevamente tengo COVID, pero es asintomático, ya me hicieron la segunda prueba. Tengo mis vacunas y espero que todo salga bien. Sigo internada, ¡¡abrazos!!‘’, escribió.



Sobre el contexto político que la rodea, la congresista ha manifestado que las disputas y desacuerdos en el Pacto Histórico seguirán existiendo porque este es "un espacio diverso".

Sin embargo, posiblemente lo que más ha afectado a la senadora es la distancia que ha mostrado con ella el presidente electo Gustavo Petro.



En entrevista con la Revista Cambio, Petro le pidió dar un paso al costado. “Sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay un algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces, eso ameritaría que diera un paso al costado, aun siendo senadora”, dijo el nuevo mandatario.



“Pues digamos, puede haber un tiempo en donde la sociedad colombiana pueda saber: 'Bueno, esto al final no era nada'. O 'sí y es muy grave'. Entonces, ya pues hay una decisión política de fondo. Pero, mientras esa espada oculta esté ahí, no permite la libertad política. Así de simple”, agregó Petro.



Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Foto: Twitter @PoderCiudadanoL

Esta afirmación se suma a declaraciones del propio Petro que, durante la campaña, fue interrogado por los periodistas que le preguntaban, en un hipotético pedido de extradición de parte de Estados Unidos por ella, ¿qué haría él? “Sí, la extraditaría”, dijo.



Ahora que Petro ya es el presidente electo, el nuevo jefe del Estado califica la situación de ella como "compleja", aunque señaló que son los jueces de Colombia y Estados Unidos quienes deben tomar decisiones sobre el futuro de la senadora electa.



De hecho, aseguró que Córdoba y su familia han tenido relación con la DEA y la justicia norteamericana.



“Eso sé que es reservado, por cosas que ya ni siquiera pasan por normas colombianas, pero que no son propias para un ejercicio político en Colombia”, aseguró Petro. Descartó, sin embargo, que Córdoba no se posesione en el Congreso, por las implicaciones legales que podría tener no asumir su curul.



Pero reiteró que su situación jurídica “ameritaría que diera un paso al costado”, aun siendo senadora.



Piedad Córdoba fue retenida en aeropuerto de Honduras. En su bolso llevaba US $62.770. Foto: Autoriades colombianas.

La situación jurídica de ella también se ha ido sumando a varios elementos que llevaron incluso a Petro a pedirle que se hiciera a un lado en la campaña.



Piedad Córdoba fue retenida en el aeropuerto de Comayagua, que sirve a la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, con 62.770 dólares en efectivo sin declarar. Su hermana, Martha Lya Córdoba Ruíz, fue descubierta, el pasado 25 de marzo, con dinero en metálico. Entre sus piernas llevaba una bolsa plástica y, en su interior —enrollados—, dos millones de pesos en efectivo.



A esto se suman las afirmaciones de su exasesor Andrés Vásquez, quien la acusó de ser alias Teodora de las extintas Farc.



El golpe fue durísimo porque dijo, además, que la hoy congresista electa presuntamente se aprovechó de los secuestrados para negociar sus liberaciones y obtener así rentas económicas y políticas.

Por este caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación y ha recopilado pruebas contra Córdoba. Ella respondió en su defensa que se trataba de un "refrito" y de una supuesta persecución, pero el alto tribunal mantuvo la investigación en marcha.



Asimismo, ella está inmersa en otro sonado caso. Tiene un expediente abierto por su presunta relación con Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.



En efecto, en enero de este año, una Comisión de Fiscalización ecuatoriana le entregó al presidente Iván Duque, a la Fiscalía General y al Congreso un expediente de 125 páginas en el que se recopilaron pruebas sobre presuntos nexos de políticos colombianos –entre ellos Piedad Córdoba– con Saab.



La congresista, por su parte, defiende su inocencia. Pero, como se aprecia en el balance, son demasiados frentes que la tienen a ella en este momento viviendo sus horas más difíciles.



Sin referirse explícitamente a alguna situación particular, Córdoba publicó el pasado viernes, 24 de junio, un poema de Maya Angelou que se refiere a levantarse tras sufrir heridas.

Poema de Maya Angelou.



Puedes dispararme con tus palabras,

puedes herirme con tus ojos,

puedes matarme con tu odio,

"Poema de Maya Angelou.



Puedes dispararme con tus palabras,

puedes herirme con tus ojos,

puedes matarme con tu odio,

y aún así, como el aire, me levanto", publicó la senadora.



