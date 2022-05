El candidato presidencial Fico Gutiérrez dijo que quienes se dedican hoy a la minería ilegal no pueden ser catalogados como unos nuevos emprendedores, sino que son las mismas estructuras dedicadas al narcotráfico, como el Eln, el clan del Golfo y las disidencias.



Incluso el aspirante a la presidencia dijo que las utilidades que se obtienen de este negocio ilícito son muy parecidas a las del narcotráfico.

Fico dijo que precisamente donde esas personas están asentadas actualmente trabajando en la minería ilegal son las zonas donde hay por lo general influencia del narcotráfico y no está el Estado.



El candidato agregó que en esos sectores generalmente no hay buena infraestructura y son precisamente estos delincuentes quienes construyen esas carreteras.



Por eso dijo que el Estado tiene que llegar a estas regiones pero no sólo con tropas sino que tiene que llegar con educación, justicia, cultura, deportes, con desarrollo, pues de lo contrario solo habrá ilegales.



"Lo que tiene que hacer es llegar el Estado de una forma integral", señaló Gutiérrez.



El ex alcalde de Medellín también se refirió al hecho de que en la lucha contra la minería ilegal se destruyen los equipos utilizados por los delincuentes y en ese sentido señaló que esa maquinaria amarilla debería ser incautada, extinción de dominio y quedar en manos de las alcaldías



