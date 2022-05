El candidato presidencial Fico Gutiérrez llegó este miércoles a Barrancabermeja, en Santander, donde volvió a hablar de la urgencia de combatir la inflación, que para el mes de abril de este año se consolidó en 9,23 %, la más alta en 21 años.



“Las familias colombianas están agobiadas por los altos precios de los alimentos, es muy grave lo que ocurre, porque vamos saliendo de una pandemia que dejó una afectación muy grande y la gente quedó con menos ingresos, pero ahora termina pasando que suben los alimentos y la inflación está disparada”, dijo el aspirante presidencial.

En el puerto sobre el Magdalena, Fico expresó su preocupación por el ritmo inflacionario y dijo que “hay que controlar rápido esa inflación porque a las familias más vulnerables no les alcanzan los ingresos siquiera para la comida”.



Y en ese orden de ideas la estrategia del candidato para luchar contra la inflación contiene acciones inmediatas como la creación de la Renta Básica para 5 millones de hogares vulnerables, pero también otras dirigidas a impulsar la producción de alimentos que es donde la inflación ha castigado más duro a los colombianos.



Federico Gutiérrez llegó este miércoles a Barrancabermeja para darles a conocer a sus habitantes sus propuestas, sobre todo, en materia de generación de energía.



Fico comenzó diciendo que la industria de hidrocarburos sí necesita una transición, pero gradual. Que este sector no se puede acabar de un día para otro como lo proponen otros.



“Las regalías que el petróleo le deja al departamento, a Barrancabermeja, son muy importantes y gracias a eso puede haber muchas inversiones sociales”, señaló.



En ese sentido explicó que gracias a esos recursos será posible que en un gobierno suyo al menos un millón de estudiantes de estratos 1, 2, 3 y 4, tengan matrícula cero en todas las universidades públicas del país.



De acuerdo con el exalcalde de Medellín, acabar la industria petrolera del país de manera abrupta tendría enormes impactos como un aumento exagerado en los precios de los combustibles.



A esto hay que sumar que la renta petrolera es la principal fuente de divisas del país y las regiones se benefician enormemente de ellas.



De todas maneras, el candidato presidencial destacó la viabilidad de establecer proyectos de energía solar en la región, en el proceso de transición, pero dijo que mientras eso llega, hay que asegurarse que las regalías que deja el petróleo lleguen a la educación y a la salud.



Desde la capital petrolera del país, Fico habló del Fracking y dijo que “Solo cuando se tenga un informe real y concreto, técnico, de cuáles son los efectos ambientales del tema, se tomará la decisión si se realiza o no se realiza”.



Finalmente, se comprometió a poner en marcha la navegabilidad del río Magdalena, pues esa apuesta “será un factor competitivo para esta zona y este sector del país”.



De hecho, en el programa de gobierno de Fico Presidente, el candidato se compromete a promover la intermodalidad del transporte para aumentar la competitividad del país.



“En materia fluvial centraremos nuestros esfuerzos en poner en marcha la APP del Río Magdalena, ejecutar el Canal del Dique e implementar un gran programa para garantizar la navegabilidad en zonas apartadas”, asegura el documento.



