Desde Corozal (Sucre) el candidato presidencial Federico Gutiérrez dijo este jueves que su gobierno entablará un diálogo social permanente, incluyente, con todos los sectores, para dar solución a los problemas del país.



Lo dijo a propósito de conmemorarse un año del último paro nacional que generó violencia en las calles y dejó muchas pérdidas.

El aspirante presidencial comenzó por establecer una frontera muy clara entre la protesta pacífica, que anuncia que va a proteger, y la violencia que también anuncia que no la va a tolerar.



“Hoy se cumple un año del comienzo del paro. Como Presidente voy a garantizar la protesta social, un derecho y un triunfo de las democracias”, dijo.



Y tras esto agregó en tono enfático: “Lo que no se puede permitir son la violencia y los bloqueos que terminaron haciéndole tanto daño al país y a las comunidades”. Para el candidato, los bloqueos pusieron la vida de la gente en riesgo, destruyeron empresas, destruyeron empleos y dejaron a más gente en la pobreza.



“No necesitamos más odio, la protesta es un derecho y hay que garantizarla. Yo estoy de acuerdo cuando un joven sin acceso a educación superior alza la mano, sale a las calles y protesta de manera pacífica; estoy de acuerdo con la madre cabeza de familia que sale a las calles y protesta porque no tiene cómo alimentar a sus hijos; estoy de acuerdo con el campesino que pierde sus cosechas y que no recibe el apoyo del estado y protesta; estoy de acuerdo con que quienes hoy tienen tantas necesidades tengan la posibilidad de alzar su voz, pero que sea siempre en paz, la violencia no nos lleva a nada”, dijo.



Fico Gutiérrez aseguró que el país no puede dejarse llevar por proyectos populistas que lo que buscan es incendiar el país y llevar el discurso de odio y de lucha de clases a la población,.



“Los problemas del país los resolvemos entre todos y vamos a tener un diálogo social permanente”, concluyó el candidato, quien esta tarde estará en Ciénaga de Oro, la tierra natal de Gustavo Petro.



De acuerdo con su programa de gobierno, Fico quiere tener un millón los cupos para los estudiantes de estratos 1,2,3 y 4, en las universidades públicas a cero costo.



“Yo quiero ver a los jóvenes es estudiando. Si les garantizamos el estudio estoy seguro que bajaremos la violencia, ellos tienen que tener respuestas claras del Estado”, dijo.



