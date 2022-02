Cerca a los comicios del 13 de marzo, aún hay ciudadanos que se preguntan si fueron seleccionados como jurados de votación. También desconocen si hay formas para ser exonerados de esta obligación ciudadana. Por eso, le contamos cuáles son los motivos que lo convierten en sujeto de consideración para excepciones.



De acuerdo con la Registraduría Nacional, todas las personas mayores a los 18 años deben estar atentas al proceso de selección como jurados de votación, ya que el proceso es aleatorio y podrían ser designados pocos días antes del evento electoral.

Si usted es elegido para atender a los sufragantes el día de las elecciones y no asiste sin justa causa podría asumir la destitución del cargo que desempeña en caso de ser servidor público, y si no lo es, tendría una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, alrededor de 10 millones de pesos.



La Registraduría ha señalado que solo los ciudadanos que presenten alguna de las siguientes causales podrán ser exonerados.



- Ser menor de 18 años.



- Grave enfermedad del jurado o su conyugue, padre, madre o hijo. Con certificación médica u hospitalaria bajo la gravedad de juramento.



- Muerte del jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.



- Haberse inscrito y votar en un municipio diferente.



Los jurados de votación son quienes atienden a los sufragantes. Foto: Luis Acosta. AFP

Ahora bien, hay quienes se preguntan si al no ser notificado de su selección como jurado de votación quedan exonerados de la obligación. Para precisar la respuesta solamente basta con consultar el artículo 105 del Código Electoral, donde se establece que “no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación”.



En tal caso de que resulte elegido para ser jurado de votación y se encuentre residiendo en el extranjero, deberá acercarse al consulado de Colombia más cercano y solicitar la expedición de una certificación de residencia. Posteriormente, deberá enviar una comunicación a la Registraduría, anexando este documento para ser exonerado del servicio.



