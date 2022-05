Se acercan las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 29 de mayo y, como es habitual, la Registraduría Nacional escogió, por medio de un sorteo electrónico aleatorio, a los 690.367 jurados de votación que tendrán la labor de velar por la transparencia de los comicios.



La organización electoral realizó el sorteo del 2 al 9 de mayo y este jueves reveló los nombres de los colombianos que deberán presentarse en las urnas para este cargo.



Puede ver si fue seleccionado como jurado de votación digitando su número de cédula en la página oficial de la Registraduría que puede ver aquí.



Si desea hacer la consulta desde su celular, puede descargar la aplicación InfoVotantes, y seleccionar la opción de 'Consultar si es jurado de votación'. Allí, debe ingresar sus datos y el sistema le mostrará la información. También puede hacerlo en este link.



Consulta aquí si fuiste designado jurado de votación para las elecciones presidenciales de 2022

Además, puede consultar los nombres de las personas seleccionados en los listados que publicarán las alcaldías de cada municipio.



Recuerde que los jurados de votación para esta jornada son distintos a los que participaron en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. La Registraduría informó que quedaron excluidos alrededor de 30.000 jurados que conformaban las mesas en las que se denunciaron irregularidades.



Si usted es seleccionado como jurado de votación debe asistir a una serie de capacitaciones. Las notificaciones enviadas por la Registraduría, a través de correo electrónico, indicarán el lugar, la fecha y la hora en la que cada ciudadano se debe presentar para recibir capacitación presencial de las funciones.



En caso de no recibir la notificación, el ente electoral solicita ponerse en contacto con la delegación departamental o distrito capital o, en su defecto, verificar la información en la página web de la Registraduría. El no ser notificado no es una excusa válida para no asistir a la jornada electoral.



Si no puede asistir, recuerde que esta es una obligación y que la Registraduría ha señalado que solo los ciudadanos que presenten alguna de las siguientes causales podrán ser exonerados:



Puede revisar en los listas publicados por las alcaldías. Foto: Juliana Álvarez / EL TIEMPO

- Ser menor de 18 años.



- Grave enfermedad del jurado o su conyugue, padre, madre o hijo. Con certificación médica u hospitalaria bajo la gravedad de juramento.



- Muerte del jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.



- Haberse inscrito y votar en un municipio diferente.





Además, si usted vive en el exterior y fue elegido como jurado de votación debe acercarse al consulado de Colombia más cercano y solicitar que se le expida una certificación de residencia y enviarle una comunicación al Registrador Municipal, donde fue seleccionado para prestar el servicio, anexando la certificación del consulado, para ser exonerado del servicio.



Recuerde que si no asiste a la jornada electoral podrá ser sancionado. En caso de ser funcionario público, será destituido. Si no lo es, recibirá una multa que puede llegar hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes.



POLÍTICA