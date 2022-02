Se acercan las elecciones al Congreso y a la Presidencia, que se desarrollaran el 13 de marzo y el 29 de mayo respectivamente. Un evento importante que definirá el rumbo del país para los próximos cuatro años.

Ese día, todos los colombianos saldrán a votar, pero una parte de ellos, también deberá ser jurado de votación, un 'cargo' fundamental para velar por la transparencia del proceso electoral. Son ellos quienes se encargan de ayudar a los sufragantes y hacer el conteo de los votos.

En pocas palabras, de los jurados de votación depende gran parte del avance de los comicios, pues en sus manos está todo el material de las elecciones: el listado de las cédulas inscritas, el formulario de las personas que votaron, los tarjetones y los certificados de votación, pero, además, vigilan las urnas y garantizan el éxito de la jornada.



Aquí respondemos algunas preguntas frecuentes sobre los jurados de votación.

Los jurados garantizan la transparencia de la jornada electoral. Foto: EFE

¿Cómo se eligen los jurados de votación?

De acuerdo con la Registraduría, los jurados de votación son parte de la sociedad civil y colaboran como 'servidores públicos' durante los comicios. Ellos son elegidos con ayuda de un software que los escoge al azar, entre la base de datos de la institución.



La información se nutre de los listados que entregan las empresas privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos.



¿Qué hace un jurado de votación?

Cabe recordar que siempre hay seis jurados de votación por cada mesa, entre ellos, hay un presidente, vicepresidente y vocal.

Si usted es jurado de votación en las elecciones al Congreso, no necesariamente será jurado en las presidenciales. Foto: Rodolfo González

El presidente es quien debe recibir el documento de identidad de los votantes y lo verifica en el formulario E-10, es decir, la lista de sufragantes. Luego, el vicepresidente registra a cada elector en el formulario E-11 y el vocal entrega el tarjetón.



Los otros jurados, por su parte, son suplentes y deben vigilar la urna, ayudar al sufragante cuando lo necesita, y entregar el certificado electoral.



Al finalizar la jornada, se encargan de contar los votos, destruir los tarjetones y el material electoral que sobró y organizar el puesto según las indicaciones del personal de la Registraduría.



Aunque el horario de las votaciones es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, los jurados deberán llegar antes, para organizar la mesa de votación, y salir después, para realizar el conteo de los sufragios.

¿Qué significa ser jurado de votación remanente?

Se trata de las personas que son seleccionadas para sustituir a los jurados que, por algún motivo de fuerza mayor, no se presentan a ejercer su cargo. De hecho, a diferencia de un jurado, no son asignados a una mesa específica, pues solo se desempeñarán como uno si falta alguien.



El personal de la Registraduría es quien se encarga de asignar un remanente a una mesa de votación, en caso de ser necesario.

No cumplir con el servicio como jurado de votación le ocasionará sanciones. Foto: Guillermo González. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo saber si soy jurado de votación?

Tenga en cuenta que para las elecciones del Congreso, la Registraduría dará a conocer a los seleccionados, a partir del 13 de febrero, en listados publicados en sus sedes y las alcaldías, por ejemplo, en Bogotá, se pueden ver los documentos en la Alcaldía Mayor.



Pero, además, usted puede consultar si es jurado de votación a través de la página de la Registraduría, la aplicación Infovotantes o con las oficinas de Talento Humano de su empresa o universidad.



Los jurados reciben un día de compensatorio remunerado. Foto: Rodrigo Sepúlveda. EL TIEMPO

Sin embargo, de ser uno de los elegidos, le deberá llegar una notificación a su celular o correo electrónico. Aún así, si no le llega, lo mejor es revisar en los canales ya explicados, pues el no ser alertado no lo exonera de prestar el servicio.

¿Si me asignan un puesto de votación lejos de mi casa puedo pedir cambio?

Debido a que hay puestos de votación alejados de zonas residenciales, es probable que le sea asignado un lugar lejos de su hogar, pero no puede solicitar cambio. Además, esta situación tampoco lo exonera de no ser jurado de votación.



Por ejemplo, si su empleador o institución educativa informó la dirección donde usted labora o estudia, en lugar de la de su residencia, la Registraduría entiende que usted está en capacidad de trasladarse hasta el lugar de votación asignado.

