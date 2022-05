A dos semanas de las elecciones presidenciales de primera vuelta, la Registraduría Nacional anunció que este jueves 12 de mayo, terminó el proceso de sorteo para la selección de los jurados de votación, que se desempeñarán como funcionarios públicos temporales el próximo domingo 29 de mayo, en las diferentes mesas de votación que serán habilitadas por el ente.



En total, para los comicios de presidente, 690.367 personas fueron seleccionadas para velar por la transparencia de los resultados electorales y atender a los ciudadanos que asistan a las urnas a ejercer su derecho al voto.

La Registraduría informó que para las presidenciales, fueron excluidos alrededor de 30.000 jurados que conformaban las mesas en las que se presentaron irregularidades durante las elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas.



Además, la entidad destacó que para el sorteo se utilizó un software que hizo la repartición heterogénea de los ciudadanos a través de las diferentes bases de datos suministradas por empresas privadas y entidades educativas del orden nacional. El criterio de selección también contempló la postulación hecha por los partidos políticos y las campañas.



El registrador nacional, Alexander Vega afirmó que para las presidenciales un parámetro agregado fue la escogencia de personas que fueron jurados en certámenes electorales anteriores.



"El primer sector que vamos a priorizar es el de los partidos y campañas políticas. La parametrización que vamos a usar es que quede un jurado por mesa de la campaña", indicó Vega.



La Registraduría -ente encargado de la organización de los certámenes electorales- indicó que las capacitaciones para los jurados de votación empezarán en todo el país desde este jueves 12 de mayo hasta el 27 de mayo.



“Cabe señalar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes, sin justa causa, no asistan a desempeñar las funciones de jurado, o las abandonen, podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, advirtió.

¿Cómo saber si es jurado de votación?

Los ciudadanos mayores de 18 a años y menores a 60 años, pueden consultar si fueron seleccionados como jurados de votación digitando su número de cédula en la página oficial de la Registraduría Nacional que puede ver aquí.



Si desea hacer la consulta desde su celular, puede descargar la aplicación 'InfoVotantes', y seleccionar la opción de "Consultar si es jurado de votación". Allí, debe ingresar sus datos y el sistema le mostrará la información. También puede hacerlo en este link.

