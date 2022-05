Con miras a las elecciones del 29 de mayo, los colombianos deben consultar si fueron designados como jurados de votación para la jornada.



En ese sentido, a quienes tendrán que ejercer esta labor democrática les pueden surgir varias inquietudes sobre la tarea. Una de ellas es en qué momento pueden votar mientras desempeñan sus funciones y dónde.



Si es jurado de votación, ¿puede retirarse de la mesa para ir a votar?

No es necesario. La propia Registraduría lo aclara en su sitio web: "No. El jurado está habilitado para votar en la misma mesa en la que presta el servicio".



En pocas palabras, no tendrá que ausentarse o dejar de cumplir con sus acciones para ejercer su derecho al voto, puesto que puede marcar el tarjetón en el mismo punto en el que esté ubicado.

Mesa de votación en la Universidad de Cartagena, el pasado 13 de marzo. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Consulte si es jurado de votación y aclare otras dudas

En la página oficial de la Registraduría para las elecciones 2022 puede, con el número de su cédula, consultar el puesto de votación, la mesa donde podrá ejercer su derecho y si fue o no escogido para apoyar los comicios como jurado.

Recuerde que el hecho de no presentarse a cumplir con estas funciones puede acarrear multas, como indica el organismo electoral: "Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes".

