"Hace pocas semanas Rodolfo, estuviste aquí conmigo, te entrevisté, dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de hampones, de bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte (...) ¿Y ahora?, tú deberías ser el jefe de la oposición. Muy bien, te reúnes con el presidente electo, pero preservas tu dignidad", dijo el periodista Jaime Bayly, quien arremetió contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández.



En su programa de televisión, desde Miami, Bayly criticó la posición que adoptó Hernández, tras las elecciones presidenciales de segunda vuelta. El reconocido periodista catalogó como "oportunista" el acercamiento que tuvo con el presidente electo Gustavo Petro.

Precisamente, después de la reunión, Hernández aseguró que: "Empezó el cambio", un comentario que a todas luces generó criticas entre los ciudadanos que apoyaron al exalcalde de Bucaramanga, en las elecciones presidenciales y que expresaban ideales políticos opuestos a los de Petro.



Hernández confirmó que tomará la curul en el Senado, que obtuvo por derecho al quedar en segundo lugar como Estatuto de Oposición, pero el dirigente político aseguró que será independiente y respaldará cualquier iniciativa que beneficie a todos los colombianos, especialmente a los más pobres.



Sin embargo, el periodista peruano, Jaime Bayly, quien a una semana de la segunda vuelta le realizó una entrevista a Hernández, aseguró que el rol que debe asumir desde el Legislativo debería estar enfocada en la oposición.

"Tú deberías ser el líder de la oposición que representa a más de 10 millones de colombianos y tu papel no es apoyar con entusiasmo de una manera incondicional a Petro, porque eso parece oportunista, parece trepador, parece convenenciero. ¡No! Un político que convicción", sentenció Bayly.



El periodista agregó que, en su consideración, Hernández al asumir una curul en la Cámara alta, debería "vigilar, supervisar, fiscalizar y criticar" y "no aplaudir" el gobierno que estará en mandato de Petro, por los próximos cuatro años.



"Muchos seguidores, votantes de Rodolfo, se han sentido decepcionados y yo que lo apoyé en la segunda vuelta también me siento defraudado. Yo lo apoyé creyendo que él era de derecha y que si ganaba haría un gobierno de derecha moderna y si perdía sería un opositor vigilante a Petro", concluyó el periodista radicado en Miami (Estados Unidos).

