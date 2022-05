"Aquí a nadie se le puede ocurrir que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez", dijo el presidente Iván Duque.



Duque, en medio de su visita a Davos, (Suiza), se refirió sobre las afirmaciones hechas por el candidato presidencial, Gustavo Petro, a una semana de las elecciones presidenciales de primera vuelta.



Durante un acto de campaña pública en la ciudad de Barranquilla, Petro dijo: "Tienen pensado darle un golpe a las elecciones del 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones".

Sobre esas afirmaciones, el jefe de Estado aseguró que "Colombia tiene una de las democracias más antiguas de Latino América", y que la próxima semana se van a llevar a cabo las elecciones para definir al siguiente presidente de la República.



"Aquí tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien", concluyó el primer mandatario.



A su vez, el registrador nacional, Alexander Vega, también habló sobre el proceso electoral que se adelanta en el país y en el exterior, donde precisamente ya se dio apertura a las urnas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en los diferentes consulados habilitados.



"Las elecciones presidenciales en Colombia y en el exterior no pueden ser suspendidas ni aplazadas ni canceladas", aseguró Vega.

"Las elecciones presidenciales en Colombia y en el exterior no pueden ser suspendidas ni aplazadas ni canceladas", aseguró el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, tras declarar la apertura de urnas en el exterior.#Elecciones2022#GarantesDeLaDemocracia#TuVotoImporta pic.twitter.com/NfTnG16ECC — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 22, 2022

En ese sentido, el llamado desde el Gobierno Nacional y las entidades electorales, como la Registraduría Nacional, es a que los ciudadanos confíen en las instituciones y el Estado. Además, altos funcionarios como el ministro del Interior, Daniel Palacios, piden que "no haya desinformación" en el proceso electoral que transcurre.



"Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa", señaló Palacios.

