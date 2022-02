Próximos a las elecciones de este 13 de marzo, aún hay 30.000 ciudadanos que no han validado la inscripción de su cédula para votar. Así lo dio a conocer el registrador Alexander Vega, quien informó que este no es un impedimento para ejercer el derecho al voto, ni tampoco significa que hayan sido excluidos del censo electoral.



La organización electoral encontró que cerca de un millón ya hicieron la validación biométrica para poder votar en las elecciones legislativas.



Por su parte, aquellos usuarios que hicieron la inscripción de forma virtual entre el 4 y el 13 de enero del 2022, pero no efectuaron la validación biométrica facial, podrán verificar en la página web de la Registraduría Nacional si aparecen registrados para votar en el puesto de votación en el que anteriormente estaban inscritos.



Si es así, no tienen ninguna prohibición para ejercer su derecho al voto y podrán hacerlo en el puesto de votación en el que sufragaban antes.



Este año la entidad habilitará 12.512 puestos en total; 1.280 más que en los comicios de 2018.



Es importante aclarar que si usted no inscribió su cédula y no se encontraba inscrito en ningún puesto de votación, no podrá efectuar su derecho al voto en las elecciones al Congreso.



La cédula de ciudadanía es un documento indispensable a la hora de sufragar. Por un lado, si usted no se encontraba inscrito, esto significa que no hace parte del censo electoral de la Registraduría.



De acuerdo con el ente organizacional "esto aplica para todas aquellas personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no han inscrito su cédula ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos años, ya que actualmente no hacen parte del censo electoral".



Asimismo, los ciudadanos que están inscritos para votar, pero cambiaron de lugar de residencia, deben verificar que no estén incurriendo en el delito electoral de trashumancia electoral, lo que significa que tiene inscrita su cédula en un lugar distinto al que reside.



De hecho, el sistema detectó que 200.000 registros estaban alterados, pues según Vega “eran mafias que habían intentado hacer trashumancia (...) Dane nos certificó posible trashumancia en 120.000 y lamentablemente 300.000 ciudadanos no validaron ni por la plataforma la autentificación biométrica, ni fueron al puesto de votación”.



Recuerde que si usted quiere participar en las elecciones presidenciales del 29 de mayo, aún se encuentra a tiempo, pues la inscripción de cédulas irá hasta el 29 de marzo.



Según la Registraduría, los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia podrán inscribir su documento en registradurías especiales, municipales y auxiliares en los siguientes horarios:



- Lunes a viernes: 8 a. m. a 7 p. m.

- Sábado: 8 a. m. a 4 p. m.



