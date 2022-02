La candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, viajará a Florencia, en el Caquetá, para recorrer sus pasos antes del secuestro y poder contar así detalles de esta historia.



Así lo confirmó la misma Ingrid Betancourt quien comentó que “después de 20 años voy a volver al sitio en el que me secuestraron”.



Este viernes 25 de febrero se cumplirán 20 años del secuestro de la hoy candidata presidencial.



Betancourt aseguró que quiere hacer ese recorrido "palmo a palmo, revisitar cada momento de este periplo y contarles a todos ustedes lo que yo viví y, probablemente, dar información que hasta ahora no ha sido revelada", aseguró.



Aún no se sabe las fechas en las que la aspirante a la Casa de Nariño estará en Florencia. Sin embargo, muy posiblemente el recorrido se de en las próximas semanas, antes de las elecciones del 13 de marzo.



