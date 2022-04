"Esta solicitud se añade a una serie de talanqueras y de problemas que nos han venido adicionando en el transcurso de esta campaña. Zancadillas que vienen de diferentes sitios", expresó este miércoles la candidata presidencial Ingrid Betancourt con respecto a la demanda admitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una posible nulidad de su inscripción electoral.



(Le puede interesar: CNE acoge demanda sobre posible nulidad de candidatura de Betancourt).

Además, Betancourt se refirió al autor de la acción presentada ante el CNE, Luis Carlos Orejarena, de quien dijo que hace parte del grupo de Sergio Fajardo: "Viene de un señor al cual le dimos el aval del Partido Verde Oxígeno para que pudiera presentarse como candidato al Senado".

La exsenadora lamentó este hecho, al que calificó como un "ataque", pues aseguró estar trabajando con "ahínco y responsabilidad" para intentar que el centro del espectro político se una con el fin de "dar a Colombia una opción diferente a la del miedo y la del odio".



(Además: César Gaviria oficializa apoyo del Partido Liberal a Federico Gutiérrez).



La aspirante colombofrancesa a la Casa de Nariño explicó que no se pronunciaría más sobre el tema y quiere mantener una postura "muy prudente entorno a todos estos hechos".



No obstante, le mandó un mensaje a sus seguidores: "Estén tranquilos que nuestro equipo legal ha estado mirando esta solicitud de revocatoria con mucho cuidado y nos parece que los elementos que han presentado no son contundentes. Tiene visos de ser una solicitud temeraria".



(No deje de leer: ¿Se acerca una alianza? Fajardo y Rodolfo estarían en conversaciones).

Finalmente, aseguró que el jueves, 28 de abril, su equipo legal le presentará al CNE todos sus argumentos para mantener en pie su candidatura presidencial.



POLÍTICA