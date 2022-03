Sofía Petro -hija del candidato presidencial Gustavo Petro- le respondió al presidente del partido Liberal Cesar Gaviria, por el portazo del líder político a la coalición del Pacto Histórico, al afirmar que los acercamientos eran inviables por las presuntas ofensas de la fórmula vicepresidencial Francia Márquez.



(Le puede interesar: Federico Gutiérrez: 'No crean en tantos cuentos y tantos chismes')



En el comunicado, Gaviria detalló una serie de argumentos por los que considera que no se puede seguir manteniendo el diálogo para una eventual alianza entre ambos sectores políticos.

De hecho, en uno de los apartados de la misiva se puede leer: "Le dije al candidato (Gustavo Petro) que esto no se podía volver a repetir", haciendo alusión a las críticas realizadas por Márquez, en contra del líder liberal.



Sobre esto, la hija de Petro, quien ha sido vista acompañando a su padre en medio del proceso de campaña para la Presidencia, ripostó afirmando que el mensaje dado por el expresidente Gaviria, refleja un "pensamiento machista".



(Lea también: Las duras frases de Francia Márquez contra César Gaviria que dijo en debate)



"Gaviria cree que un candidato le puede decir a su vicepresidenta lo que debe opinar, lo que puede decir o no... La política ha cambiado señor Gaviria, se une o se queda atrás", trinó Sofía Petro a través de su cuenta de Twitter.



Y agregó: "A mi parecer esto una mala excusa para una decisión que ya había tomado: la de quedarse atrás. Un gran sector de la política opina que usted representa el continuismo, no es nada nuevo. Su trabajo es demostrar que no. Con esto solo demuestra que, después de todo, tienen razón”.

Un gran sector de la política opina que usted representa el continuismo, no es nada nuevo. Su trabajo es demostrar que no. Con esto solo demuestra que, después de todo, tienen razón. — Sofía Petro (@sofia_petro) March 24, 2022

Por su parte, Gustavo Petro, que en el proceso de su candidatura tuvo un acercamiento con Gaviria, había expresado su intención de llegar a un acuerdo con el partido Liberal, que tras los comicios legislativos suma 15 escaños para el Senado de la República y 32 para la Cámara de Representantes.



En ese sentido, algunos analistas políticos han señalado que desde las pasadas elecciones buena parte de los miembros del partido Liberal, ya han tomado una decisión sobre los apoyos brindados a los candidatos presidenciales.



"Pensar que Cesar Gaviria tiene la capacidad de conducir como si fueran un rebaño a los diferentes militantes del partido Liberal, para que se vayan con el que él escoja; con el que llegue a un acuerdo, creo que es pensar más con el deseo que con la realidad", indicó el analista político Jairo Liberos, en entrevista para EL TIEMPO.

