El nuevo jefe de debate de Federico Gutiérrez, Luis Felipe Henao, habló sobre su nuevo cargo en la campaña del candidato de la coalición Equipo por Colombia.



(Lea también: Gustavo Petro propone una JEP para narcotraficantes)

Aseguró que conoce a Gutiérrez hace muchos años y expresó que su apoyo no significa que Cambio Radical también apoye la campaña, ya que Henao era el principal escudero de Vargas Llera en dicho partido.



Sin embargo, manifestó que espera que el partido lo respalde en un futuro. “Es un tema mío, pero espero que Lleras aterrice en esta candidatura. No veo otra opción para el Cambio Radical y para Lleras. Federico es el candidato que más se identifica con sus propuestas”, expresó Henao en Blu Radio.



(Lea también: Candidatos se comprometen a actuar para mejorar las condiciones de la niñez)



También aseguró que Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, sabía de su amistad con Gutiérrez. "Desde antes del 13 de marzo yo venía hablando con él de por qué era la mejor opción para el país. Le dije que era importante que se reuniera con Federico. Sabía que yo llegaba a la campaña”, afirmó.



Sobre las críticas que recibió de parte de la esposa de Vargas Lleras, Luz María Zapata, quien lo llamó "traicionero", expresó: "Mis palabras hacia la mujer, diciéndole que la admiro, que la respeto, que ha tenido un papel gremial muy importante, no solo en Asocapital, sino en ateriores roles. No tengo nada personal. No entiendo esto. Me duele mucho, estoy más que sorprendido, frío", pero en temas personales no puedo entrar a debatir ni mucho menos ver por qué salió esto", afirmó Henao.



POLÍTICA