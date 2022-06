Gustavo Petro continua en la encrucijada por la filtración de unos videos privados en los que se escucha hablar a algunos miembros del Pacto Histórico sobre estrategias en contra de excandidatos a la Presidencia de Colombia.



Petro sostuvo una entrevista con la periodista Patricia Janiot para el medio Univisión, y por supuesto, el tema de las grabaciones no pasó desapercibido. De hecho, Janiot le preguntó sobre su posición respecto al material filtrado y le dijo: "¿Usted aprueba el material de esos videos? (...) Se aprecia una campaña sucia candidato, que decepciona".



Rápidamente, el candidato presidencial le respondió: “La decepciona a usted, porque eso es lo que han hecho conmigo todos estos años".



Petro amplió su explicación asegurando que en las grabaciones filtradas se evidencian "reuniones preparatorias" en las se estaban discutiendo asuntos relacionados con la campaña presidencial. Además, el dirigente afirmó que "la gente puede opinar lo que quiera", pues considera que su partido —por el que aspira a la presidencia— "no censura a la opinión política".



El líder del Pacto Histórico también señaló que "todas las decisiones que he tomado han sido públicas" y se refirió a un terminó de difamación que fue utilizado por la periodista en medio de su cuestionamiento.



"¿Intentan difamar?, ¿quién dijo eso?, ¿en dónde?, ¿cualquier propaganda de mi campaña ha sido de difamación?”, respondió Petro.



De inmediato Janiot le cuestiona sobre otra de las grabaciones que se difundieron, puntualmente, le consultó sobre el metraje en el que Sebastián Camilo Guanumen, habla sobre estrategias para desprestigiar al excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

"Este joven de comunicaciones le dice a su equipo digital que traten, por ejemplo, de pintar a 'Fico' Gutiérrez, como un hombre depravado, para darle la impresión a las mujeres de que no pueden confiar a sus hijos a un hombre como Fico. (...) Están manipulando una información", dice Janiot.



En respuesta Petro le dice que su director de comunicaciones se llama Antonio Gutiérrez Rubí, y dice que entre los videos filtrados no apartes en los que se evidencie que su asesor habla "porque precisamente lo que él dice es que ni difamación ni mentiras".



Finalmente, candidato presidencial indica que las filtraciones no fueron hechas por su equipo de trabajo, y además, remarcó su punto de que la campaña fue espiada a través de la plataforma Zoom, porque en la reunión estaban “personas de entera confianza”.

