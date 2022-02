La decisión que tomó este lunes 21 de febrero la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en el país hasta la semana 24 de gestación ha causado revuelo en el escenario político.



En esta ocasión, la senadora María Fernanda Cabal, representante del Centro Democrático, mostró su rechazo frente a este tema y afirmó que promoverá un referendo para que sean los colombianos quienes decidan si quieren legalizar o no el aborto.

“Ante el masivo rechazo a la decisión de la Corte, promoveremos un referendo para que seamos los ciudadanos quienes decidamos si defendemos la vida o la muerte de niños y mujeres, a causa del aborto. Los invito a trabajar unidos en esta causa”, escribió Cabal.



Por este mismo medio, la senadora cuestionó la opinión del precandidato presidencial Gustavo Petro, en donde afirmó que para él “vale más la vida de un animal que la de un bebé por nacer”.



Los invito a trabajar unidos en esta causa.#ReferendoPorLaVida — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 22, 2022

Esto lo dijo al comparar dos trinos de Petro, uno donde no apoyaba a las corridas de toros en el 2017 y el otro donde felicitaba a las feministas por este logro.



“Para Petro vale más la vida de un animal que la de un bebé por nacer. ‘Relativismo moral’ de los zurdos. Como todos sus ocurrencias”, afirmó.

#CoherenciaMamerta Para Petro vale más la vida de un animal que la de un bebé por nacer. “Relativismo moral” de los zurdos; como todas sus ocurrencias. pic.twitter.com/Gb0drfqk8D — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 22, 2022

Minutos después, el precandidato respondió la publicación de la senadora del Centro Democrático y aseguró que no se puede reducir a la mujer a un animal.



“Estimada senadora Cabal, la mujer no se puede reducir a un animal. No se puede al criminalizar a la mujer por abortar, conducirla a la muerte en el aborto clandestino. No maten a más mujeres. Permítanles ser poder y tener capacidad de decisión sin amenaza de cárcel o de muerte ”, contestó.



Hasta el momento, la senadora no se ha referido sobre la respuesta del precandidato de la coalición del Pacto Histórico.

No maten más mujeres. Permítanles ser poder y tener capacidad de decisión sin amenaza de cárcel o de muerte. https://t.co/V1Nu7u0bpw — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2022

