En las últimas horas, el candidato presidencial Gustavo Petro recibió críticas por unas declaraciones emitidas durante una pasada sesión en la Comisión Primera del Senado (19 de junio del 2020), en la cual se discutía un proyecto de ley para prohibir el matrimonio de personas menores de edad.



"La ley realmente no puede prohibir las hormonas y la mujer colombiana, hoy, no se deja llevar por los padres, actúa de acuerdo a las hormonas. Tanto en los estratos populares, rurales, urbanos, como en las clases altas, la mujer aprendió a seguir sus hormonas", había expresado Petro durante el diálogo. Las declaraciones se pueden oír en el minuto 40:20 del siguiente video.

Senado, Sesión 19 de junio de 2020 (Acta 49) Senado, Sesión 19 de junio de 2020 (Acta 49) Gustavo Petro en sesión en la Comisión Primera del Senado. 19 de junio de 2020. Foto: EFE

Sobre ese apartado, el candidato había dicho en el preámbulo de la declaración citada que "la ciencia ha descubierto lo que sentimos. Es que el instinto de reproducción de la vida nos lleva a la sexualidad. La sexualidad es para reproducir la vida".



Además, expresó su concepto sobre las mujeres menores de edad: "En cierta forma, esa expectativa es la que hace que una niña no piense en embarazarse. Se controle. No es que no tenga sexo. Es que no deja que el sexo la lleve al embarazo".



Como contexto, el candidato también se refirió a las condiciones del matrimonio de menores en el pasado.



"Antes de eso, la niña quería formar matrimonio porque no veía otra alternativa de su vida", manifestó Petro.



Finalmente, en el video que circula sobre dicha sesión, se escucha al candidato mencionar que "la misma niña controla y regula al macho".

No deje de leer noticias de Política

POLÍTICA