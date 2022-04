El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, respondió a los trinos del general Eduardo Enrique Zapateiro y afirmó: "no sé por qué él se siente aludido".



Todo comenzó con el pasado 20 de abril cuando Petro se pronunció sobre la muerte de siete soldados en Frontino, Antioquia, por un ataque del Clan del Golfo, y dijo a través de Twitter: "Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales".

Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan.



La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los.que terminan ascendiendo a los generales. https://t.co/4Ss4qnPDOm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2022

Tras esa afirmación del senador, el general del Ejército Eduardo Zapateiro replicó a Petro con 6 trinos en esa misma publicación.



Es importante tener en cuenta que el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia reglamenta: "Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos", por lo que se debe estudiar una posible participación en política por parte del sujeto marcial.



Inicialmente, el castrense expresó que: "No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado". Además, compartió cifras de soldados asesinados en sus labores desde el 2021.

(2) Desde el 2021, más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión y su sacrificio fue invisible, no hubo pronunciamientos. Curioso que ahora la muerte de los héroes de la patria sí genere aflicción y sea usado para otros señalamientos. — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 22, 2022

Además, Zapateiro le dijo al candidato presidencial del Pacto Histórico que "no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados". Posteriormente, lo invitó a realizar una denuncia sobre el tema en la Fiscalía.



(4) Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como «politiqueros del narcotráfico». Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo. — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 22, 2022

Las declaraciones más polémicas del militar se leen en las publicaciones en las que le dijo a Petro que "hace parte del colectivo al cual osa señalar como 'politiqueros del narcotráfico'".



En la misma línea de su diatriba, Zapateiro finalizó: "A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura".

(6) A la institución más antigua de este país, cuyos integrantes, hombres y mujeres, de manera incondicional, han defendido por más de 200 años la democracia de esta nación, hasta ofrendando sus propias vidas, exijo respeto. — Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) April 22, 2022

Reacciones a las palabras de Zapateiro

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, exigió que el alto mando del Ejército sea "llamado a calificar servicios de inmediato". Enciso asegura: "Al enfrascarse en disputa con uno de los candidatos a la Presidencia, pone en entredicho su obediencia".

El @COMANDANTE_EJC Zapateiro debe ser llamado a calificar servicios DE INMEDIATO. Al enfrascarse en disputa con uno de los candidatos a la Presidencia, pone en entredicho su obediencia -y con ella, la de todo el ejército- a quien podría ser el próximo presidente. https://t.co/hIessv2G0K — Camilo Enciso (@camiloencisov) April 22, 2022

Desde la campaña de Gustavo Petro, su jefa de debate, Katherine Miranda, fue enfática: "Zapateiro a sus zapatos!!!! ¡NO SE META EN POLÍTICA!".

Zapateiro a sus zapatos!!!!



¡NO SE META EN POLÍTICA! 😡 https://t.co/vXb0lajFOK — KATHERINE MIRANDA (@MirandaBogota) April 22, 2022

El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, retuiteó el primer mensaje del hilo del general del Ejército que dice "No hay a quien le duela más la muerte de un soldado que a los que portamos el camuflado y, por supuesto, a sus familias y a la patria misma, pero su sacrificio supremo por el país no debería ser usado en narrativas de campaña política".

Álvaro Uribe compartió un trino de Eduardo Zapateiro en respuesta a Gustavo Petro. Foto: Twitter Álvaro Uribe.

Gustavo Petro, implicado en la discusión, se refirió a los mensajes del castrense: "No he hablado del general Zapateiro, no sé por qué se siente aludido".



