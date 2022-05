El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se pronunció con respecto a la extradición de alias Otoniel o 'Dairo Antonio Úsuga David', quien fue considerado en su momento como el narcotraficante más buscado del país.



Al parecer, el senador de Colombia Humana no está muy de acuerdo con la extradición a Estados Unidos de 'Otoniel', pues para él "las víctimas en Colombia tienen el derecho de conocer la verdad".



Alias Otoniel fue extraditado a Estados Unidos este miércoles 4 de mayo. Foto: Policía Nacional

Por medio de su cuenta de Twitter, el aspirante a la Casa de Nariño escribió: "Las diligencias de extradición deberían priorizar las confesiones que las víctimas necesitan. No hay ningún interés que pueda estar por encima de las víctimas de la violencia en Colombia".

Las víctimas en Colombia tienen el derecho de conocer la verdad. Las diligencias de extradición deberían priorizar las confesiones que las víctimas ncesitan. No hay ningún interés que pueda estar por encima de las víctimas de la violencia en Colombia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2022

Así mismo, por medio de otro trino en el que responde al anuncio del presidente Iván Duque a la extradición del criminal, Petro dice que "No triunfa la justicia si se oculta la verdad. Verdad y justicia son sinónimos. Lo que vemos aquí es como secciones del Estado actúan para que no se conozca la verdad, es decir, para que no haya justicia en nuestra patria".



No triunfa la justicia si se oculta la verdad. Verdad y Justicia son sinónimos.



Lo que vemos aquí es como secciones del Estado actúan para que no se conozca la verdad, es decir, para que no haya justicia en nuestra Patria. https://t.co/puri7uETH8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2022

Otro de los candidatos presidenciales en pronunciarse fue el de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien escribió: "Otoniel es uno de los peores criminales que ha tenido Colombia. Celebro que en estos momentos esté siendo extraditado y que pague por sus delitos".



Además, deseó que "una vez termine de pagar por esos delitos de narcotráfico, y por todo lo que está juzgado en el exterior, también vuelva a Colombia a pagar sus penas" para que le "responda" a sus víctimas y al país.



