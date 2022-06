Gustavo Petro se refirió en entrevista con La FM a la contundente negativa de Sergio Fajardo de votar por él o apoyarlo de cara a la segunda vuelta.



Según Petro, si el escenario para segunda vuelta estuviera entre el exgobernador de Antioquia y Rodolfo Hernández, “sin dudarlo votaría por Sergio Fajardo". Incluso fue más allá.

Para Gustavo Petro “es una decisión autónoma” la de Fajardo sobre no votar por él. No obstante, considera que en un escenario político como el actual, “el ego personal no puede estar por encima del bienestar general”.



“Yo sé cómo se esconde la corrupción, a costo de mi seguridad personal, de mi familia”, comentó en La FM. Por ello “si el escenario fuera entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, sin dudarlo, sin que me llame nadie, mi voto sería automáticamente por Sergio Fajardo”.



El comentario proviene ante el pronunciamiento más temprano de Sergio Fajardo, en conversación con Blu Radio, en donde comentó que "yo por Gustavo Petro no voto", ante la inquietud sobre el apoyo que brindaría en segunda vuelta a alguna campaña en contienda.