Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición del Pacto Histórico, se refirió sobre diferentes cuestionamientos que han envuelto su aspiración de llegar a la Casa de Nariño. Entre los asuntos que trató está el tema de la expropiación, el cual ha sido utilizado por sus opositores para hacer crítica a las intenciones del dirigente de izquierda.



De hecho, en el mes de abril, el candidato firmó un documento público bajo la gravedad de juramento en el que consta que tanto él como su fórmula vicepresidencial, la activista ambiental del Cauca, Francia Márquez, no van a expropiar "a nada ni nadie" si ganan las elecciones presidenciales.

El líder del Pacto Histórico ha insistido en que la discusión sobre una supuesta expropiación se debe a la "desinformación y noticias falsas" que han sido difundidas alrededor de su campaña. Además, Petro, quien fue alcalde de Bogotá, asegura que durante su administración en la capital del país no expropió ninguna propiedad.



“Habiendo normas jurídicas que lo permiten, nunca expropié. Yo no uso ese mecanismo porque la función de un gobernante es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de por quién hayan votado”, dijo Petro en entrevista con el medio radial de La FM.



Pero los cuestionamientos en torno a la expropiación no se ha limitado solamente a las propiedades privadas, sino que su contrincante el ingeniero civil Rodolfo Hernández, ha ido más allá al asegurar que el senador "va a hacer una expropiación a las pensiones", otro de los temas que ha generado preocupaciones entre las propuestas de Petro.



Aunque dentro de su programa de Gobierno, el candidato enuncia que quiere transitar hacia un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, complementario pero no competitivo, "que garantice el derecho sin que sea negocio", lo cual significa que quiere impulsar a Colpensiones, pero los fondos privados seguirían existiendo.



“Yo fui alcalde y cuándo expropié a alguien en la Alcaldía. A mí me gustaría, que si alguna persona en Bogotá fue expropiada que lo digan, porque en mi mandato no fue así”, señaló Petro en su diálogo con el medio citado.

