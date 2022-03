A través de su cuenta de Twitter, el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, oficializó el apoyo del movimiento político nacido del proceso de paz con la antigua guerrilla de las Farc a la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia.



Londoño aseguró que el programa de gobierno de Gustavo Petro "da protagonismo a las mujeres, a las comunidades rurales y a la clase trabajadora del país", y que "su propuesta es gobernar para vindicar sus derechos".



También habló del "compromiso y la convicción del partido Comunes con la paz del país", y reiteró un mensaje que ya había dado en varias entrevistas: que Comunes va a trabajar para las aspiración presidencial de Petro: "Compañeras/os: legislaremos con ustedes, hombro a hombro, por el país que soñamos".



Ahora bien: ¿el apoyo de los ex Farc le suma electoralmente al Pacto Histórico o, por el contrario, puede ser una especie de 'abrazo del oso' por cuenta del rechazo político que aún después del proceso de paz mantienen los colombianos hacia las figuras relacionadas con la antigua guerrilla?



En las elecciones del 13 de marzo, a Comunes no le fue nada bien en las urnas. Sus listas sacaron apenas 31 mil votos, si bien mantienen varias sillas en la Cámara y el Senado por cuenta de los acuerdos de paz con el Estado.



"No tienen fuerza electoral", asegura Jaime Duarte, analista político de la Universidad Externado de Colombia.



Opinión con la que coincide Guillermo Henao, analista y estratega político de la Universidad Nacional, quien señala que Comunes no ha logrado construir una base electoral ni siquiera en las regiones donde la antigua guerrilla de las Farc tuvo control territorial. Por eso, asegura, "el Pacto Histórico en realidad no gana mucho electoralmente con Comunes: pierde en cambio en algunas regiones donde este partido es rechazado abiertamente".



En zonas fuertemente afectadas por la guerra de las Farc, como Caquetá y Guaviare, desde hace más de una década vienen imponiéndose candidatos a gobernaciones y alcaldías de movimientos como el Centro Democrático. Ni siquiera en municipios como La Macarena o Uribe, sus enclaves históricos en el Meta, Comunes logró buenos resultados, si bien en algunas de esas regiones el Pacto Histórico sí tuvo apoyos importantes.



En estos cinco años largos del acuerdo de paz, los exjefes de las Farc han tenido un duro 'barrigazo' en la arena política. Los 80 mil votos que sacaron para el Congreso hace 4 años se redujeron a menos de la mitad en este 2022, y hasta tuvieron que rectificar su idea de insistir en la sigla del grupo armado como bandera política. Por eso el movimiento se llama ahora Comunes.



Siendo esto así, Henao explica que de cara a contruir mayorías en el Congreso, Comunes sí tiene peso: "Petro recibe este apoyo debido a que suma de cara a lo que será el próximo periodo legislativo, en el que por primera vez sectores ideológicos afines a la centro izquierda y a la izquierda contarán con una bancada fuerte y numerosa en el Congreso".



El analista anticipa que es probable que Petro se abstenga hacer campaña directa con Comunes, "para evitar que esto sirva de argumento para sus opositores en el debate", si bien esto no significa que el candidato del Pacto se aleje de su abierto apoyo al acuerdo de paz de La Habana.



"Casi siempre cuando las Farc han dicho que les gusta un candidato lo han quemado. Creer que el 'teflón' político dura para siempre y nunca se raya es muy difícil", dice Jaime Duarte. Eso sí, la llegada de nombres cuestionados a la campaña, como Piedad Córdoba, Armando Benedetti o Luis Pérez, no ha afectado significativamente al candidato de la izquierda.



REDACCIÓN POLÍTICA