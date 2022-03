Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, volvió a participar en un debate presidencial, luego de que en días pasados hubiera anunciado que no iba a asistir a estos eventos hasta que se "garantice la transparencia de voto".



El líder de la Colombia Humana asistió al debate de candidatos a la presidencia organizado por la Universidad Externado de Colombia, de la cual es egresado como economista.



(Le puede interesar: Controversia por decisión de Petro de no asistir a los debates)



"Vuelvo a mi universidad, la @UExternado. Estoy feliz por hacer parte de este espacio de debate, donde podré compartir mis propuestas en el tema de drogas, equidad de género y jóvenes", dijo a través de su cuenta de Twitter.

En medio de la contienda electoral, Petro le estuvo dando vueltas a su participación en estos eventos, pues según se había comentado desde su partido, el aspirante presidencial estaba solicitando que los debates estuvieran centrados en la discusión de propuestas y no en ataques personales.



(También: 'No va a suceder': Ingrid le dice a De La Calle que no dejará la contienda)



Precisamente, el candidato por el Pacto Histórico, dejó saber que para regresar a estos encuentros era necesario que previamente fueran informados los temas a tratar, la definición de los tiempos de intervención y de réplica en respuesta a sus compañeros de panel.



Petro habría establecido estas condiciones para evitar que haya ataques personales en su contra.

