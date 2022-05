Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, prometió a empresarios de Estados Unidos que en caso de ganar las elecciones tendrán garantías jurídicas en su Presidencia. Y además, fue enfático al afirmar que en caso de llegar a la Casa de Nariño no habrá fracking.



Petro se reunió este martes con los representantes de más de 40 empresas norteamericanas que tienen sede en Colombia, agremiadas en el Consejo de Empresas Americanas (CEA).



Entre las empresas asistentes a la reunión estuvieron Coca-Cola, PWC, World Vision, MetLife, Mercer, Honeywell, Hill+Knowlton Strategies, Eaton, Citi, Boston Scientific, Baker McKenzie, Baxter y 3M.



Durante su intervención, Petro resaltó las afectaciones y acentuaciones que la pandemia del covid-19 causó, como el aumento del hambre y la urgencia de mejorar el salario mínimo, debido a que no alcanza a cubrir las necesidades más básicas de la familia colombiana.

Gustavo Petro acompañado por Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA. Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro El candidato presidencial reiteró que desea una renegociación del TLC. Foto: Cortesía campaña Gustavo Petro

Para Petro, y así se los comentó a las empresas norteamericanas, el colapso social que ha vivido el país se refleja en el aumento de las cifras en homicidios, robos, masacres y el incremento de la protesta social.



Petro expuso sus intenciones de apostar por la agricultura y el rescate de tierras fértiles que no están produciendo. En ese sentido, reiteró que buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio, TLC.



La revelación de buscar modificar el TLC la había hecho Petro este domingo en entrevista con EL TIEMPO.



En la extensa charla, este diario le dijo: A propósito de Estados Unidos, se cumplen 10 años de la entrada en vigor del TLC. ¿Cuál es su balance?



"¿El TLC ha ayudado a hacer crecer el narcotráfico o el TLC ha ayudado a eliminarlo o a disminuirlo? Cuando fui a Estados Unidos, en tiempo de esos debates, hablando con congresistas estadounidenses les dije que, en perspectiva hacia adelante, el TLC iba a ser un instrumento que iba a empoderar el narcotráfico en Colombia. Esa fue mi tesis. Bueno, ¿qué sucedió?, que se empoderó el narcotráfico, disminuimos nuestra producción alimenticia, que se vació el campo de Colombia, que se desindustrializó; lo que teníamos de industria metalmecánica ya no existe. Y lo que ha crecido es la producción de cocaína. Hay que hablar con Estados Unidos sobre el TLC", respondió Petro.



Eso exige que las dos partes quieran renegociar. ¿En el caso de que Estados Unidos no esté abierto a esa posibilidad, sería factible denunciar el tratado?, le preguntó EL TIEMPO.



"Yo creo en el diálogo. Claro, hay una probabilidad de que no se pueda dialogar sobre las condiciones que se firmó el TLC, esa probabilidad existe, y entonces si Estados Unidos dice no, entonces no se puede decir sí porque el tratado es bilateral. Pero yo sí agotaría a fondo esa posibilidad de una modificación bilateral del tratado, que ya se ha hecho en otras partes. Trump lo hizo con México, por ejemplo", contestó.



En la conversación de este martes, Petro dijo a los empresarios que la relación entre Colombia y Estados Unidos debe girar alrededor del combate al cambio climático, así como replantear enfoques en la política antidrogas y el TLC.



Allí reiteró que, en caso de ser presidente, no es un asunto que se impondrá, sino que se dialogará de manera bilateral y abierta.



Para Petro, por ejemplo, la solución al incremento de cultivos de uso ilícito no es el uso del glifosato sino el aumento de la productividad en el campo. "Una política antidrogas más eficaz pasa por más agricultura, más industria, más crédito democratizado. Pasa por un Estado capaz de conducir procesos de incremento de la producción", concluyó el candidato.



El aspirante presidencial explicó su propuesta de inversión extranjera directa. "La matriz es lo que propone el plan nacional de desarrollo. Ese debe ser el faro a seguir. Y ese plan nacional de desarrollo nos diría que habrá más conectividad, energías limpias, más infraestructura escolar y bienes alrededor de la agroindustria", dijo Petro.



El consejo de empresas extranjeras añadió que se sentían confiados en que un gobierno liderado por Gustavo Petro otorgará seguridad jurídica a la inversión extranjera. Respaldaron las propuestas de Petro en cuanto a las energías renovables, asegurando que sus empresas estaban invirtiendo cada vez más en investigación para generar este tipo de tecnologías.



Al final del encuentro, Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA, le mostró al candidato su compromiso de trabajar con su gobierno de manera conjunta. “Queremos sentarnos con usted para ver cómo podemos trabajar de la mano para que podamos sacar este país adelante. Queremos ser parte de la solución y queremos reiterarle ese mensaje”, comentó Triana.

Petro asegura que durante su gobierno no habrá fracking

Triana, en entrevista esta mañana con Blu Radio, dijo, además, que el aspirante a la Casa de Nariño habló de dar un plazo de 12 años para la transición de contratos de petróleo y carbón.



"(Petro) dijo que él daría 12 años de transición para ese proceso. No habría más contratos de exploración a partir de su llegada al Gobierno y que respetaría los que están hoy en día. Cosa que en parte tranquiliza al sector, pero no deja de ser difícil, porque por ejemplo en carbón la empresa Drummond representa la mayor inversión extranjera estadounidense aquí en Colombia y llevan aquí 35 años", reveló Triana.



"El ha venido diciendo que hay tres problemas en Colombia, que es el carbón, el petróleo y la cocaína. Obviamente a nosotros sí nos preocupa mucho, porque son dos sectores de la minería muy importantes, no hay que olvidar que representan el 30% de la inversión directa y más del 77% de las regalías de Colombia, así como más del 7 % de los ingresos fiscales del país", aseguró en la emisora.



Triana dijo que Petro fue enfático al afirmar que no se llevará a cabo exploración ni extracción petrolífera a través del sistema de fracking si gana la carrera a la Casa de Nariño.



"En petróleo fue tajante en decir que no habrá fracking. En cuanto al petróleo, pienso que esas empresas dejarían de invertir en Colombia. En el tema de carbón creo que todos los proyectos que se están haciendo paran", finalizó Triana.



