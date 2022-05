"Realmente lo que digo es absurdamente malinterpretado. Nunca he hablado de hacerme reelegir", enfatizó el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter sobre sus intenciones en una eventual llegada al cargo de jefe de Estado.



En la tarde de este lunes, el exalcalde de Bogotá aclaró que nunca ha buscado hacerse reelegir, sino calificar un hipotético mandato suyo de cuatro años "como la construcción de la transición hacia la economía productiva y la sociedad del conocimiento".

La explicación de Petro sucede luego de las críticas que recibió por sus expresiones durante un discuso en Santa Marta (Magdalena) en el que hablaba del tiempo que tendría como presidente de la República para llevar a cabo sus propuestas.



El candidato aceptó que algunas de sus ideas no pueden realizarse en "solo cuatro años". Sin embargo, dio a entender que estas se pueden desarrollar mediante un proceso en el que él dejaría las bases.



"A mí me dicen, eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer muchos de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición", declaró el cordobés.

El senador electo por el Pacto Histórico César Pachón argumentó por qué no cree que sea factible que se cambie la Constitución para que vuelva a ser legal que un presidente de Colombia se reelija.

A los genios que dicen que Petro se quiere reelegir. No le vamos a pedir que crean en Petro, porque el odio los enceguece. Pero ¿Vieron la conformación del Congreso? ¿Se dan cuenta que con esa conformación es imposible una reforma Constitucional? — César Pachón (@CesarPachonAgro) May 2, 2022

Por su parte, Federico Gutiérrez, aspirante a la Casa de Nariño del Equipo por Colombia, señaló que, de llegar a la jefatura de Estado, su gobierno solo duraría cuatro años, como esta estipulado en la carta magna nacional.

Yo sí le garantizo a los Colombianos que nuestro gobierno será de 4 años como lo dicta la Constitución 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 2, 2022

POLÍTICA