Tras los resultados electorales de la primera vuelta, las fichas se empiezan a mover en el tablero por la Casa de Nariño. Los focos están centrados en el dirigente político Gustavo Petro y el candidato presidencial Rodolfo Hernández.



(En contexto: Rodolfo Hernández habló de los ofrecimientos que le hizo Petro)



La crítica no se ha hecho esperar entre las dos partes, pero ahora son los pronunciamientos los que agitan el escenario para segunda vuelta.



En una entrevista, Hernández sostuvo que el líder del Pacto Histórico, le había ofrecido el cargo como vicepresidente. En diálogo con el medio radial de Blu Radio, el ingeniero dijo que en su momento Petro le ofreció la Vicepresidencia "y de todo, me dijo que él y yo éramos invencibles".

Pero tan pronto como el candidato que, presume ser independiente de las clases políticas tradicionales, realizara estar afirmaciones, al paso salió Petro a desmentirlas y explicó que la última vez que había tenido un encuentro con Hernández, fue cuando este aún era alcalde de Bucaramanga, antes de la situación sanitaria por el covid-19.



“Yo no he hablado con él personalmente. Sí lo conozco. Antes del covid fue la última vez, eso fue hace tres años. Creo que él era alcalde. Yo no me acuerdo bien de las fechas. Él era todavía alcalde. Esa fue la última vez que yo hablé con él”, señaló Petro, en entrevista con Caracol Radio.



(También: Gustavo Petro habla sobre su campaña en segunda vuelta)

El candidato presidencial del Pacto Histórico, fue más allá al explicar que en el proceso de campaña previo, él le ofreció un "acuerdo programático" afín a la campaña que desarrolló el dirigente de izquierda desde septiembre del año pasado, y en el que, según argumentó, había alrededor de 40 aspirantes a la Presidencia.



"Eso no es cierto. En alguna ocasión, en alguna manifestación lo invité a ser parte de un acuerdo programático, no a ningún cargo, igual que hice con Sergio Fajardo, con Humberto de la Calle; en ese momento había como 40 candidatos en disputa”, indicó el dirigente del Pacto Histórico.

POLÍTICA