El presidente electo Gustavo Petro pidió a la senadora Piedad Córdoba que dé un paso al costado mientras resuelve definitivamente su situación jurídica, habló de la "generosidad" que tuvo con él el presidente Iván Duque en su visita a la Casa de Nariño y envío un mensaje de tranquilidad a los accionistas de Ecopetrol.

Estos anuncios del nuevo jefe del Estado fueron hechos en una entrevista con la revista Cambio en la que, además, hizo una propuesta para modificar la política de extradición con Estados Unidos.



En la charla, el presidente electo habló de la situación jurídica que vive la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba. ¿Usted recomienda que Piedad no se posesione?, se le preguntó:



"La no posesión tiene unas implicaciones judiciales, también constitucionales graves. No hablaría de eso. Pero sí hablaría de que la senadora Piedad Córdoba, ante el hecho de que hay un algún tipo de relacionamiento con la justicia de los Estados Unidos, ojalá favorable a ellos, debería, sí, tener un compás, porque su accionar político como senadora queda influenciado por un hecho objetivo. Y es que hay un relacionamiento con la justicia extranjera, que yo no puedo calificar. Entonces eso ameritaría que diera un paso al costado, aún siendo senadora", dijo.



Así mismo, dio detalles de la cita que tuvo con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño. Y alabó su "generosidad" en un detalle que para él tiene un profundo significado.



"Yo fui a hablar con Duque y bueno, eso es protocolario. Él al principio estuvo frío pero se fue humanizando en la conversación y al final rompió incluso los protocolos y me llevó a un rincón del Palacio. En un pasillo había dos de estos soldados vestidos de la época de la independencia y había una urna. Entonces me dijo: "Yo quiero mostrarle esto". Y entonces fui. Vi la urna y ahí estaba la espada de Bolívar, la que nosotros recuperamos", dijo Petro.



"Él sabía qué significaba para mí esa espada. Yo nunca la tuve, nunca. Es la primera vez que la veo de cerca. Cuando nosotros devolvemos la espada fue un acto de generosidad mutua de un Estado que pretende cambiarse. Navarro iba a ser ministro de Salud y él la entregaba. Era un símbolo, lo más valioso que teníamos. Muchos no entendimos el acto, pero era un doble acto de generosidad. Desde entonces ellos decían: La generosidad tiene que ser un valor, que es fundamental si se tiene el poder. ¿Y entonces qué hizo Duque? Un acto de generosidad. No necesitaba mostrarme la espada. Hubiera podido hacer que la llevaran y la volvieran a guardar en la bodega para que yo no la tuviera. No sé si él comprendió bien qué significaba devolverme la espada. La espada es del pueblo. Entonces, desde el poder tiene que haber generosidad. Si la izquierda se ensoberbece, se vuelve soberbia, porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban", argumentó Petro.



Ante la caída del precio en bolsa de Ecopetrol, la principal empresa del país, el presidente electo detalló cuál es la propuesta para la exploración y explotación del petróleo y el carbón.



"Eso es una transición, digamos, es gradual. La palabra transición implica gradualidad. Se quiso mostrar que eso era para el 8 de agosto. No es. Y tuve votaciones en contra derivadas de esa creencia. No es que no vayamos a explorar porque hay como 180 contratos vigentes. Lo que yo he dicho es que no va a haber nuevos contratos de exploración. ¿Qué incidencia tiene eso en el corto plazo? Que hay que hacer un manejo de las reservas petroleras probadas que tenemos. Hay fechas diferentes. Las fechas dependen de la cantidad de petróleo que exportemos. Si exportamos mucho petróleo, las reservas no aguantan. Si exportamos menos petróleo, las reservas se prolongan y eso mide el tiempo. La transición es como la palanca de control", dijo Petro.



Según él, "todos los activos petroleros del mundo están cayendo. Me están echando la culpa en Colombia de eso, pero yo no soy el culpable. Eso está ocurriendo porque lo que se anunció es una depresión, es decir, un descenso de la demanda de petróleo y gas. Y entonces el mercado desvaloriza los activos petroleros. Yo creo que ese va a ser el mundo en décadas, con una desvalorización de los activos petroleros".



Y explicó: "Hay que reconocer que Duque en el camino empezó a hacer un plan y a meter a Ecopetrol en un tema de construcción de granjas solares. Este gobierno ya empezó el plan. Yo había planteado 3.6 gigas de generación de energía solar para reemplazar las termos. Duque me informó que ya puso en marcha 1 giga. Yo lo que haría es acelerar ese plan. Hay una posibilidad enorme de convertirnos en uno de los grandes productores de energía solar en el mundo. Entonces si montas Ecopretrol, no sobre el petróleo sino sobre la energía, el golpe para la compañía puede ser al contrario. Ahora, las divisas son otro punto conflictivo. ¿De dónde vienen las divisas de Colombia? Del petróleo y del carbón, y eso no cambia de la noche a la mañana. ¿Cómo puedes cambiar rápidamente divisas petroleras por otras divisas diferentes?".



¿Rápidamente es cuándo?, le preguntó Cambio. "Rápidamente es en mi gobierno. No va a ser el 8 de agosto. Nosotros seguiremos exportando petróleo Es más, en mi gobierno se exportará más carbón, paradójicamente. ¿Por qué? Porque por la guerra de Ucrania los alemanes van a demandar y los europeos van a demandar más carbón. Eso para mi gobierno es interesante. Pero en diez años eso no va a ser así. En estos cuatro años yo tengo que preparar el país para lo que sé que va a venir y es que esas minas las van a cerrar. No Petro. Apenas se prendan las plantas nucleares en Europa, es el mundo el que va a cerrar esas minas. ¿Qué puede reemplazar esos ingresos? Lo que yo he propuesto es turismo y reactivar la producción de alimentos en Colombia. Cada turista son 1.000 dólares, puedes hacer los cálculos. Ese turismo no se va a disparar si no hay paz. Entonces la paz se nos vuelve la llave de la transición energética en Colombia", contestó.