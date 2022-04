Una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría divulgada este viernes por Semana dejó en evidencia que Gustavo Petro, el candidato presidencial del Pacto Histórico, mantiene la delantera, sin dificultades, en lo que tiene que ver con intención de Voto.



De acuerdo con los resultados del estudio, el exalcalde de Bogotá está adelante en primera y segunda vuelta.

A la pregunta de si las elecciones presidencial fueran este domingo, ¿por cuál candidato votaría?, el 38 por ciento de los encuestados señaló que lo haría por Petro.



En la medición conocida el pasado 31 de marzo ese porcentaje había sido del 36,5 y en la publicada el 18 de marzo fue del 32,1 por ciento. En otras palabras, en el caso de Petro se aprecia claramente una tendencia.



En segundo lugar se mantiene Fico Gutiérrez, con el 23,8 por ciento, mientras que en la medición del 31 de marzo ese porcentaje fue del 24,5 por por ciento y en la primera estuvo en el 23,2.



De acuerdo con los resultados de la encuesta del CNC, el tercer lugar es para Rodolfo Hernández, con el 9,6, seguido por Sergio Fajardo, con el 7,2.



Por debajo del 1 por ciento aparecen Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Luis Pérez, Enrique Gómez. El voto en blanco está en el 7,6 por ciento, el No sabe No responde en el 8,8 por ciento y por ninguno el 2,1.



Pero al revisar un eventual escenario para segunda vuelta, según la encuesta, Petro les vuelve a ganar a los demás.

​

Es así como en ese escenario, al llegar a la segunda vuelta a enfrentar a Fico, el exalcalde de Bogotá tendría un 44,8 por ciento, mientras que el candidato de Equipo por Colombia se quedaría con el 36,9 por ciento.



Si la competencia fuera contra Rodolfo Hernández, Petro tendría el 44,1 por ciento y el exalcalde de Bucaramanga el 34,1 por ciento. Y si fuera contra Fajardo, el aspirante de la Colombia Humana tendría el 43,4 por ciento y el exgobernador de Antioquia se quedaría con el 35,8 por ciento.



A la luz estos resultados queda en evidencia que las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto Petro, como lo que tiene que ver con el llamado “perdón social” o una JEP para los narcotraficantes, parece que no le han afectado su intención de voto.



La encuesta consultó a 4.599 personas en 101 municipios del país entre el 18 y el 21 de abril pasados.



FICHA TÉCNICA

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Revista Semana. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Revista Semana. UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en los municipios de Colombia y con intención de votar en las próximas elecciones presidenciales Como mecanismo de estratificación estadística se establecieron 6 regiones geográficas de la siguiente manera 1 Antioquia +Eje Cafetero Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda 2 Bogotá Bogotá D C 3 Caribe Atlántico, Bolívar,

Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés y Providencia 4 Pacífico Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca 5 Centroriente Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare y 6 Centrosur Huila, Tolima, Meta, Caquetá y Putumayo. DISEÑO DE MUESTREO: El diseño de muestreo es probabilístico, en cuatro etapas y estratificado con selección de muestras aleatorias simples de

unidades estadísticas en cada etapa. En la primera etapa de muestreo se realizó una selección de municipios dentro de cada región geográfica (estrato estadístico),

considerando a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio y Cúcuta como municipios de inclusión forzosa en la muestra del resto de municipios en el universo en estudio se realizó la selección aleatoria de algunos de

ellos en total 101 municipios En la segunda etapa se realizó una selección aleatoria de manzanas cartográficas dentro de los municipios, trabajo hecho a partir del Marco Geoestadístico Nacional (el marco de muestreo en la investigación) En la tercera

etapa se seleccionaron hogares dentro de las manzanas cartográficas seleccionadas (en cada manzana se seleccionaron 4 hogares) y en la etapa final, a un adulto dentro del hogar La selección de las unidades estadísticas se operacionalizó a través del

algoritmo denominado “coordinado negativo”. El marco de muestreo utilizado es el Marco Geoestadístico Nacional provisto por el DANE El marco de muestreo es el dispositivo que permite ordenar el operativo de campo y ofrecer garantía de que su implementación corresponde a los lineamientos metodológicos establecidos para la investigación La unidad geográfica mínima que contiene dicho marco es la manzana

cartográfica en las cabeceras de los municipios de Colombia. TAMAÑO DE MUESTRA:

4.599 casos en 101 municipios de todas las regiones de Colombia a saber Antioquia

+Eje Cafetero Medellín, Armenia, Manizales, Pereira, Santafé de Antioquia, Caldas, Chigorodó Fredonia Puerto Triunfo, Rionegro Santa Rosa de Osos, Yarumal Filadelfia, La Dorada, Neira, Circasia, Dosquebradas, Mistrató Santuario Bogotá Bogotá D C Caribe Barranquilla, Cartagena, Montería, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Baranoa Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga, Soledad, El Carmen de Bolívar, San Pablo, Turbaco, El Copey, Ciénaga de Oro, Planeta Rica, San Antero, Maicao, Manaure, Aracataca, El Retén, Los Palmitos Pacífico Cali, Pasto, Popayán, Quibdó, Caldono Caloto, Santander de Quilichao, Ipiales, Mosquera, Túquerres Alcalá, Cartago, Florida, Palmira, Tuluá Centroriente Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Arauca, Chiquinquirá, Ráquira Santa Rosa de Viterbo, Socotá, Sogamoso, Sotaquirá Umbita La Palma, Mosquera, Sasaima Sibaté

Soacha, Ubaté, Chinácota Villa del Rosario, Bolívar, Capitanejo El Carmen de Chucurí Floridablanca, Rionegro San Gil, Vélez, Orocué Trinidad, Villanueva Centrosur Ibagué, Neiva, Villavicencio, Florencia, Agrado, Gigante, Pitalito, Granada, Carmen de Apicalá Espinal, Honda, Líbano, Saldaña, Mocoa. MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de muestreo de 1,4% y 95% de confianza. TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Percepciones y expectativas ciudadanas sobre la realidad social y política colombiana y sobre el ambiente preelectoral. PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

7 preguntas Para mayor detalle por favor consulte el cuestionario (ver archivo adjunto)

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 18 a 21 de abril de 2022. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:

4.159 (90%) casos presenciales y 440 (10%) casos telefónicos​